ارتفاع النقود المتداولة خارج البنك المركزي لـ 741.034مليار جنيه في أكتوبر الماضي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي بنهاية أكتوبر الماضي إلي 741.034 مليار جنيه مقابل 739.81 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 737.22 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.



قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إن حجم نقود الإحتياطي بلغت 1.01 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.033تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.03 تريليون جنيه في أغسطس 2021.



وسجلت الودائع البنكية بالعملة المحلية لدي البنك المركزي وفقا للتقرير، نحو 266.81 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 294.1 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 292.1 مليار جنيه في أغسطس 2021.



ووصل صافي الأصول الأجنبية نحو 192.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي بعد أن كانت 238.9 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 232.6 مليار جنيه في أغسطس 2021.



وسجل إجمالي الأصول المحلية نحو 815.14 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 795 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 796.713 مليار جنيه في أغسطس 2021.

