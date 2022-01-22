ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ5.6 تريليون جنيه في سبتمبر 2021

ارتفع حجم السيولة المحلية في البنوك بمعدلات طفيفة علي أساس شهري لتسجل 5.652 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 5.5 تريليون جنيه في أغسطس 2021.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة النقود المتداولة بالجهاز المصرفي ضمن المعروض النقدي بلغت 693.91 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 693.11 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 691.6 مليار جنيه في أغسطس 2021.



ووصل إجمالي المعروض النقدي إلى 1.35 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 1.31 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.



وبلغ حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 652.15 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 636.53 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 616.8 مليار جنيه في أغسطس 2021

ووصل حجم أشباه النقود لنحو 4.306 تريليون جنيه في أكتوبر 2021 مقابل 4.244 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 4.2 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.



ووصل حجم الودائع ير الجارية بالعملة المحلية نحو 3.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 3.602 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 3.54 تريليون جنيه في أغسطسمن نفس العام.

وسجل حجم الودائع بالعملة الأجنبية نحو 155.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 148.301 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 144.9 مليار جنيه في أغسطس 2021.



وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 493.514 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 494.44 مليار جنيه في سبتمبر 2021 ومقارنة بـ 499.7 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.