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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل شارموفرز اليوم بعد إصابة أحد أفراد الفرقة بفيروس كورونا

شارموفرز
شارموفرز

أعلن فريق شارموفرز، عبر صفحته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» إصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا.

وكتبت الصفحة: «نأسف لتأجيل الحفل بسبب إصابة أحد أفراد الفرقة بفيروس كورونا وسيتم الإعلان قريبًا عن الموعد الجديد».

وكان من المفترض أن يحيي الفريق مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيًا، في إحدى الفنادق بمنطقة المعادي، بمشاركة فريق «ديسكو مصر».

وقد تم طرح تذاكر الحفل بسعر 600 جنيه مصري، كما تم وضع شروط لدخول الحفل منها عدم السماح بدخول الأشخاص الأقل من 18 عاما والدخول كابلز أو مجموعات فقط.

شارموفرز في العاصمة الادارية الجديدة:

شاركت أقوى الفرق الموسيقية "وسط البلد" و"شارموفرز" و"ديسكو مصر" في إحياء أضخم وأول حفل "كريسماس" و"welcome party" أو "حفل استقبال" يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل الجامعة الأوربية من تنظم الـ dj العالمي ياسر الحريري وحضور الآلاف من الطلاب وأصدقائهم من مختلف المراحل.


ورغم برودة الجو الشديدة وتساقط بعض الأمطار إلا أن الجمهور ظل متواجدا حتي انتهاء فقرات الحفل بداية من فقرة "ديسكو مصر" المميزة بأغاني الأفلام العربية والأجنبية الشهيرة ومرورا بـ "وسط البلد" الذي حصد المزيد من التفاعل وصيحات الإعجاب بأغانيه الشهيرة وختاما بـ "شارموفرز" الذي أشعل وصلات الرقص المتتالية علي مدى ساعه ونصف الساعة.


وقام بتنظيم أول حفل "كريسماس" جماهيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، الـ dj العالمي ياسر الحريري وذلك داخل الجامعة الأوربية إحتفالا باستقبال الطلاب الجدد وتميز بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري وتصميم المسرح والديكورات للمهندس تامر فوزي وأجهزة صوت عماد نبيل وتصوير صلاح جودة بالإضافة إلى فقرة مبهرة من الـ fire works قدمها وزة.

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