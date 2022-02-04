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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: الاستعلاء بالإيمان من أخطر المنطلقات التي تصنع عقلية الإرهابي.. فيديو

أسامة الازهري
أسامة الازهري

قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن الاستعلاء بالإيمان من أخطر المنطلقات التي تصنع عقلية الارهابي ،  مشيرًا إلى أن الاستعلاء بالايمان لايزيد صاحبة إلاكبر وغرور.

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وأضاف الأزهري خلال برنامجه "الحق المبين" على " دي ام سي"، أن الثقة لا تزيد صاحبها  الا تواضع وانسانية لأنه من متعلقات الروح الشريفة.

وتابع: أحمد زويل العقل الفائق والعامل الكبير لم نجد التعالى منه ، كان ودود مع الناس ويقدر ويحترم مخالفه أيضا، الثقة في النفس لاتزيد الانسان الا نضج.

 

وفي حلقة سابقة قال الدكتور أسامة الأزهري،  إن العقل الأزهري يبدأ باحترام شديد وهائل للعلم وتواضع أمامه، بالإضافة لتجرده وإخلاصه أمام العلم على مدى 10 أو 15 سنة سابقة.

وأضاف أسامة الأزهري، خلال برنامج الحق المبين، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية دي إم سي، أن العقل الأزهري يقطع نفسه من الدنيا تمامًا ليتشرّب قواعد العلم ومن ثم يفهم به النص الشريف  ثم يفهم به الواقع، ثم يفهم به كيفية إلحاق النص بالواقع، ثم يقتدر من خلاله على توليد الأجوبة الصحيحة على كل سؤال يطرأ من أسئلة العصر وإشكالياته، ومقصد الشريعة في الأحداث العامة والخاصة.

 

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على " دي ام سي" أن رموز التطرف مثل حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري، وغيرهم من هذه الرموز المتطرفة هم الخوارج الجدد، مشددا على أنهم انحرفوا بقضية الولاء والبراء التى هى تحذير للانسان من أن يوالى أعداء وطنه فى حال حربه معهم، وأن ينجرف إلى أن يخون وطنه وأن يصير عينا للعدو، وانحرفوا لفكرة الحركية والتنظيم والجماعة المغلقة التى تحمل السلاح على المسلمين.

أسامة الأزهري الحق المبين أحمد زويل العقل الأزهري

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