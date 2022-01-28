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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري: العقل الأزهري لديه احترام شديد وهائل للعلم

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري،  إن العقل الأزهري يبدأ باحترام شديد وهائل للعلم وتواضع أمامه، بالإضافة لتجرده وإخلاصه أمام العلم على مدى 10 أو 15 سنة سابقة.

أسامة الأزهري: حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري هم الخوارج الجدد

أسامة الأزهري ينعى الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وأضاف أسامة الأزهري، خلال برنامج الحق المبين، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية دي إم سي، أن العقل الأزهري يقطع نفسه من الدنيا تمامًا ليتشرّب قواعد العلم ومن ثم يفهم به النص الشريف  ثم يفهم به الواقع، ثم يفهم به كيفية إلحاق النص بالواقع، ثم يقتدر من خلاله على توليد الأجوبة الصحيحة على كل سؤال يطرأ من أسئلة العصر وإشكالياته، ومقصد الشريعة في الأحداث العامة والخاصة.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على " دي ام سي" أن رموز التطرف مثل حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري، وغيرهم من هذه الرموز المتطرفة هم الخوارج الجدد، مشددا على أنهم انحرفوا بقضية الولاء والبراء التى هى تحذير للانسان من أن يوالى أعداء وطنه فى حال حربه معهم، وأن ينجرف إلى أن يخون وطنه وأن يصير عينا للعدو، وانحرفوا لفكرة الحركية والتنظيم والجماعة المغلقة التى تحمل السلاح على المسلمين. 
 

وأوضح أن كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب تحدث عن هذه الافكار التى انحرف بها عن الفكر الصحيح، مشددا على أن سيد قطب يكرس جو من التحريض والعدائية فى موضوعات كثيرة للتعامل مع أهل الكتاب.
 

أسامة الأزهري العقل الأزهري الإعلامي أحمد الدريني الحق المبين كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب

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