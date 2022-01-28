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رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري ينعى الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عبدالرحمن العدوي
عبدالرحمن العدوي

نعى  الدكتور أسامة الأزهري العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وقال الأزهري في بيان له: نعزي أنفسنا ومصر والعالم الإسلامي في وفاة العالم الفقيد عبدالرحمن العدوي الذي أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة وتعلم على يديه مئات الطلاب في الأزهر الشريف، ولم يدخر جهدا في خدمة الدعوة الإسلامية.

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته ومريديه، داعيًا الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه من علم شفيعًا له، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

الدكتور أسامة الأزهري الدكتور عبد الرحمن العدوي الدعوة الإسلامية

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