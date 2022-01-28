أسامة الأزهري: حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري هم الخوارج الجدد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن سيد قطب يرسخ للولاء والبراء والذى يجعله أساسا للحركة والجماعة ثم يجعل الصدر مشحون بكم كبير من العداء لكل من ليس من المسلمين".

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على " دي ام سي" أن رموز التطرف مثل حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري، وغيرهم من هذه الرموز المتطرفة هم الخوارج الجدد، مشددا على أنهم انحرفوا بقضية الولاء والبراء التى هى تحذير للانسان من أن يوالى أعداء وطنه فى حال حربه معهم، وأن ينجرف إلى أن يخون وطنه وأن يصير عينا للعدو، وانحرفوا لفكرة الحركية والتنظيم والجماعة المغلقة التى تحمل السلاح على المسلمين.



وأوضح أن كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب تحدث عن هذه الافكار التى انحرف بها عن الفكر الصحيح، مشددا على أن سيد قطب يكرس جو من التحريض والعدائية فى موضوعات كثيرة للتعامل مع أهل الكتاب.





