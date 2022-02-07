ميندي: كأس الأمم الأفريقية خاصة بالنسبة لي بعد ما حدث معي في 2019

تحدث إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، عن فوز فريق بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وكان ميندي قاد أسود التيرانجا للفوز بأمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ بعد مواجهة منتخب مصر في موقعة النهائي بركلات الحظ الترجيحية.

وقال ميندي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "بعد خسارة لقب 2019 لطالما قلت إن هذه البطولة خاصة لي، لأنني غادرت المنتخب قبل النهائي بمباراتين، لكني آمنت بالله وحققت البطولة".

وأضاف: "نحن أبطال إفريقيا ولطالما انتظرت هذه اللحظة".

يذكر أن منتخب السنغال قد خسر لقب الكان في النسخة الماضية على يد الجزائر.