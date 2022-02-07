عاجل
محافظ القليوبية يتحفظ على جرار وتروسيكل يلقيان المخلفات علي الطريق الزراعي وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والمشاركة في cop27 لبيعه الدقيق بالسوق السوداء..صاحب مخبز بالقليوبية يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه جامعة المنصورة تُنظم مُلتقى الصداقة الأول لشباب الجامعات شعراوى : تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالصعيد ..تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر "ملعبش كورة" ضد السنغال

منتخب مصر ضد السنغال
منتخب مصر ضد السنغال

انتقد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أداء منتخب مصر الوطني خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال والذي انتهى بخسارة مصر بركلات الترجيح.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم نلعب كرة ضد السنغال، مع احترامي للجميع، واحتفاظي لمبرر الإجهاد، بالفعل هناك إجهاد ولكن أين خطة اللعب، لم نمرر خمس تمريرات متكاملة في الملعب".

أضاف: "المنتخب السنغالي كان يهاجمك من جميع أنحاء الملعب، من الأطراف والعمق وكذلك التسديد، منتخب مصر لم يكن له سوى فرصة وحيدة فقط بعرضية من فتوح".

واختتم حديثه قائلا: "الإجهاد عامل ولكن كان علينا أن نلعب بشكل أفضل"

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.

منتخب مصر الزمالك كأس الأمم الافريقية وليد صلاح عبد اللطيف مونديال قطر 2022 المنتخب السنغالي

ترشيحاتنا

شعراوى: 85% من قرى مبادرة حياة كريمة في الصعيد و65 % بالمرحلة الجديدة

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

لاعب مغربي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لأسرة ريان

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

سعفان يعلن عن 6894 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد فقد لقب الأمم الأفريقية

أبو العينين : يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وأبو جبل قدم أداء بطوليا

أسطوانة الأكسجين بجواره للتمويه.. الباز يكشف سر الصندوق الأسود بجانب ملاك المغرب "ريان".. شاهد

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

مستشهدة بأم كلثوم.. مطربة مغربية تشرع في تسجيل القرآن الكريم

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ