نجم الزمالك السابق: منتخب مصر "ملعبش كورة" ضد السنغال

انتقد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أداء منتخب مصر الوطني خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد السنغال والذي انتهى بخسارة مصر بركلات الترجيح.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم نلعب كرة ضد السنغال، مع احترامي للجميع، واحتفاظي لمبرر الإجهاد، بالفعل هناك إجهاد ولكن أين خطة اللعب، لم نمرر خمس تمريرات متكاملة في الملعب".

أضاف: "المنتخب السنغالي كان يهاجمك من جميع أنحاء الملعب، من الأطراف والعمق وكذلك التسديد، منتخب مصر لم يكن له سوى فرصة وحيدة فقط بعرضية من فتوح".

واختتم حديثه قائلا: "الإجهاد عامل ولكن كان علينا أن نلعب بشكل أفضل"

وخسر منتخب مصر، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال 2-4، بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة.

وقدم منتخبنا الوطني خلال مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أكثر من المطلوب منه.

ويستعد منتخب مصر، لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال، والثأر من أسود التيرانجا للتأهل لمونديال قطر 2022.