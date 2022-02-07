نجوم الفن ينعون المخرج أحمد يحيي بكلمات مؤثرة: بصماته لا تنسى في السينما المصرية

حرص عدد من نجوم الفن على نعي المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

يسرا:

نعت الفنانة يسرا المخرج أجمد يحيي وكتبت عبر تويتر :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الأستاذ القدير والصديق العزيز على قلوبنا جميعا المخرج الكبير #أحمد_يحيى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

شهيرة:

وكتبت شهيرة منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة ليا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب".

وأضافت: "فضلا عن أنه مخرج كبير له بصماته التي لا تنسى في السينما المصرية وكان ذو حس فني عالي كل لقطاته تتدفق منها الأحساس والوعي بما يقدمه رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان يرزقك ربي بالعفو والمغفره وجنات النعيم سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة ولا حول ولا قوه إلا بالله".

نبيلة عبيد:

كتبت نبيلة عبيد على حسابها على موقع إنستجرام: "بكثير من الحزن والأسى أنعى رحيل المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى.. كان زميلاً كبيرًا وصديقًا عزيزًا ربنا يرحمه وخالص العزاء لعائلته وأصدقائه.. البقاء لله وإنا لله وإنا اليه راجعون"، وذلك بعدما قدمت معه فيلمى "سمارة الأمير" و"الصبر في الملاحات".

إلهام شاهين:

وقدمت إلهام شاهين النعى للمخرج الراحل من خلال منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" كتبت فيه: "الله يرحم المخرج الكبير أحمد يحيى.. قدمت معه فيلم "مراهقون ومراهقات"، ثم فيلم "السجينة 67".. وأيضًا مسلسل "نعم مازلت آنسه".. أعتز جدًا بكل أعمالى معه فهو مخرج كبير ومتميز.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب"، كما نعاه الفنان سامح الصريطى، قائلاً: "إننا فقدنا فنانًا أثرى حياتنا السينمائية بالعديد من الأعمال الراقية، وصديقًا رقيق القلب دمث الخلق".

السيناريست عبد الرحيم كمال:

نعى المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال وفاة المخرج أحمد يحيي، وكتب عبر فيسبوك:"رحم الله المخرج المصري الكبير أحمد يحيى صاحب أفلام جميلة وناجحة الأستاذ أحمد يحيى عمل مثلا (حتى لا يطير الدخان )و(كراكون في الشارع) و(ليلة بكى فيها القمر) وغيرها وغيرها.

وتابع قائلا: "مخرج مختلف ومميز وقريب من مزاج الناس وقدم أفلامًا جيدة رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه.

زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما:

نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، المخرج الكبير أحمد يحيي.

وقالت "عزيز"، إننا فقدنا اليوم واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، والذي أثرى الحياة السينمائية بالكثير من الأفلام الهامة المتميزة والتي ستظل محفوره في ذهن المشاهدين مهما مرت عليها السنوات.

وتقدمت زينب عزيز بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

معلومات عن أحمد يحيي

بدأ المخرج أحمد يحيي حياته الفنية منذ الصغر ووقف أمام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ كممثل فى فيلمى حكاية حب و البنات و الصيف.

درس المخرج أحمد يحيي السينما و حصل على بكالريوس المعهد العالى للسينما عام 1968 شعبة اخراج و عمل مساعد مخرج مع كلا من المخرج حلمى حليم و اشرف فهمى و حسين كمال و محمد عبد العزيز .

ويعتبر المخرج أحمد يحيى من اهم المخرجين في جيله و وصفه النقاد بخليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار.

وحاز المخرج أحمد يحيي بالعديد من الجوائز و كان يعتبره رشدي اباظه و فريد شوقي بمخرجهم المفضل.

يعتبر أحمد يحيي من المخرجين الذين اهتموا بتحويل النصوص الادبية العربية و العالمية الى افلام .

قدم المخرج أحمد يحيي فيلم "لا تبكى يا حبيب العمر" وظل الفيلم فى دور العرض لأكثر من 30 اسبوعاً وأبكى الجماهير، حتى قيل إن الرئيس السادات قال لوحش الشاشة لقد أبكيتنى فى هذا الفيلم.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز أعمال المخرج أحمد يحيي :

سمارة الامير :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول شلبية الشابة الجميلة خادمة في قصر أحد الباشوات، وترتبط بعلاقة حب مع (علي) سائق الباشا، ويبلغ أحد الخدم الباشا بهذه العلاقة، فيطردهما فيضطر (علي) و(شلبية) للعمل في ملهى (الفرماوي)الليلي، ويعدها (علي) بالزواج. تغير اسمها إلى (سمارة الأمير) وتصبح غنية ومشهورة وتتعدد علاقاتها بعلية القوم ، منهم (مروان أمين) الصحفي، و(مهدي باشا) السياسي المرموق، لكنها ترتبط بـ(عمر عبدالقوي) موظف الضرائب الشريف، وتعتزل الرقص فيحاول (علي) إفساد حياتهما.

الصبر فى الملاحات :

الفيلم من بطولة نبيلة عبيد ، وتدور أحداثه حول كوثر تاجرة مخدرات، تلصق التهمة بخادمتها فيحكم عليها بالسجن المؤبد. تتبنى كوثر ابنة الخادمة وتساعد باقي الأبناء، تكبر الابنة وتعمل بالشرطة وتلتقي مع لص لا تعرف أنه شقيقها.

يا عزيزي كلنا لصوص :

الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز ، وتبدأ أحداثه بعدما يتم الحجز على قصر والد مرتضى السلاموني الذي كان وزيرًا، فتتخلى عنه زوجته، مما يدفع مرتضى السلاموني إلى اﻹقامة في المنزل الريفي الذي تملكه عائلته، ويحاول البحث عن عمل لدى عبدالله بهنس، لكنه يطرده، ويقرر مرتضى الانتقام من عبدالله عن طريق التعاون مع ثلاثة لصوص يتزعمهم محروس من أجل سرقة أوراق هامة يملكها عبدالله لكي يبتزه بها.