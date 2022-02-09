مزاد جديد لسيارات عدة جهات حكومية 20 فبراير.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن فعاليات مزاد سيارات جديد ، يوم 20 فبراير الجاري ، تابع لعدد من الجهات الحكومية المصرية .

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد سيارات 20 فبراير يضم طرازات متنوعة من لاندروفر وبي ام دبليو وتويوتا وجيب ومرسيدس ، بالإضافة إلى سيارات وموتوسيكلات نيابات وسيارات نقل وبيك أب وملاكي وميكروباصات وتكاتك وتروسيكلات ورأس جرار وميني باصات ومقطورات من ماركات مختلفة.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن أهم طرازات مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم 20 فبراير ، يشمل كل من إيسوزو ، فيات ، سوزوكي ، مازدا ، باجاج ، هوندا ، BMW ، ميتسوبيشي ، داتسون ، هيونداي ، سيات ، شيفروليه ، نيسان ، رينو ، بيجو ، تويوتا ، دايون ، بوكسر ، هوجان ، جيب شيروكي ، جاوا ، مرسيدس ، نصر ، أفيكو ، أشيا ، دوجان ، فولفو ، لاندروفر.

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية ، أن جميع السيارات والموتوسيكلات في مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم 20 فبراير ، من ماركات وموديلات مختلفة والبعض يرخص والبعض الآخر لا يرخص .

وتابعت الهيئة أنه على من يرغب المشاركة فى مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم 20 فبراير ، عليه شراء كراسة الشروط مقابل مبلغ 400 جنيه ، وسيتم اقامة المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة في الساعة 12 ظهراً.