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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات عدة جهات حكومية 20 فبراير.. تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن فعاليات مزاد سيارات جديد ، يوم 20 فبراير الجاري ، تابع لعدد من الجهات الحكومية المصرية .

 

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد سيارات 20 فبراير يضم طرازات متنوعة من لاندروفر وبي ام دبليو وتويوتا وجيب ومرسيدس ، بالإضافة إلى سيارات وموتوسيكلات نيابات وسيارات نقل وبيك أب وملاكي وميكروباصات وتكاتك وتروسيكلات ورأس جرار وميني باصات ومقطورات من ماركات مختلفة. 

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، أن أهم طرازات مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم  20 فبراير ، يشمل كل من إيسوزو ، فيات ، سوزوكي ، مازدا ، باجاج ، هوندا ، BMW ، ميتسوبيشي ، داتسون ، هيونداي ، سيات ،  شيفروليه ، نيسان ، رينو ، بيجو ، تويوتا ، دايون ، بوكسر ، هوجان ، جيب شيروكي ، جاوا ، مرسيدس ، نصر ، أفيكو ، أشيا ، دوجان ، فولفو ، لاندروفر. 

 

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية ، أن جميع السيارات والموتوسيكلات في مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم  20 فبراير ، من ماركات وموديلات مختلفة والبعض يرخص والبعض الآخر لا يرخص . 

 

وتابعت الهيئة أنه على من يرغب المشاركة فى مزاد السيارات الخاص بالجهات الحكومية يوم  20 فبراير ، عليه شراء كراسة الشروط مقابل مبلغ 400 جنيه ، وسيتم اقامة المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة في الساعة 12 ظهراً. 

النادي المصري تكاتك وزارة المالية الجهات الحكومية هيونداي شيفروليه بي إم دبليو ميتسوبيشي مزاد مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية

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