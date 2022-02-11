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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن مدينة السادات 6 ساعات

قطع المياه في مدينة
قطع المياه في مدينة السادات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا السبت عن بعض المناطق بمركز السادات.

 

وتشمل هذه المناطق "تجمع الواعى - بحر - اللواء مصطفى يونس - الرحمة - كفر داوود الجديدة - اليافطة - أمام الدير - المعسكر - مساكن طريق نقطة الشرطة - أبو نشابة - الطرانة والعزب التابعة لها - جاكوبس والعزب التابعة لها".

 

وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية.

 

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة.

السادات محافظة المنوفية قطع المياة اخبار المحافظات شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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