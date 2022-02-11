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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخسر أمام بورجوس الإسباني بـ مونديال الأندية لكرة السلة

الزمالك
الزمالك

خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك أمام بورجوس الإسباني بنتيجة 78/61 ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير الجاري.

وسيطر بورجوس الإسباني على جميع مجريات المباراة بالكامل، حيث تقدم في الفترة الأولى بنتيجة 23/16، وفي الفترة الثانية واصل تقدمه على الزمالك بنتيجة 44/34.

وفي الفترة الثالثة، واصل الفريق الإسباني سيطرته على المباراة وتقدم بنتيجة 63/47، قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 78/61.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام ليك لاند ماجيك الأمريكي يوم الأحد المقبل في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما سيلتقي بورجوس الإسباني مع فلامنجو البرازيلي في الدور النهائي.

وتضم قائمة الزمالك في هذه البطولة 14 لاعبًا هم، أحمد حاتم وإدجار سوسا ومايكل ماكيني وأحمد عزب وعمر هشام ودي جي ستروبري ومعاذ أيمن وإسلام سالم وأحمد أسامة وأحمد ياسر وأنس أسامة وأيك ديوجو ومصطفى كيجو وحازم المشد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

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