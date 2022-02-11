مجموعة الزمالك.. الوداد المغربي يكتسح ساجرادا الأنجولي بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

استهل فريق الوداد البيضاوي المغربي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسسات المجموعة الرابعة.

المباراة شهدت أفضلية مطلقة لـ الوداد، حيث افتتح أشرف داري التسجيل للفريق المغربي في الدقيقة الأولى من الشوط الأول.

وأحرز يحيى جبران ثاني أهداف الوداد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد جاي مبانزا انتصار الوداد، بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

انتصار الوداد منحهم أول 3 نقاط في المجموعة ليتصدروها مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ساجرادا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويتواجد فريق الزمالك في نفس المجموعة، حيث أنه سيستهل مشواره بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، غدًا السبت.