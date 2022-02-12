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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 12 فبراير 2022

الدواجن
الدواجن

ينشر “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت 12 فبراير  2022، في السوق المحلية، وفقًا لـ بورصة الدواجن التي أعلنتها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بارتفاع طفيف يصل إلى جنيها واحدا بالمزارع.

أسعار الدواجن بالمزارع 

وسجلت الفراخ الساسو 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، أما كيلو البانيه فسجل 65 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء 28 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 40 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 4 و4.5 جنيه، وبلغت أسعار الرومي اليوم 55 جنيها للكيلو في السوق المحلية. 

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أسعار البط مقارنة بـ أسعار الدواجن 

فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض بالمزارع 

واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 49.5 جنيه أسعار البيض الأبيض، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 53 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 61 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.

حجم إنتاج مصر من الدواجن 

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

غرفة القاهرة التجارية صادرات مصر ارتفاع الأسعار الثروة الداجنة اسعار الدواجن والبيض

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