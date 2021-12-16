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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 16 ديسمبر 2021، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 2 و4 جنيهات، والبطاطس 3 إلى 6 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة نحو 5.5 جنيه للكيلو، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 3 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.

ووصلت أسعار البامية إلى 13 جنيها للكيلو بارتفاع جنيهين، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيهاً للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه، وورق العنب البلدي تراوح بين 7 و15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، وسجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

والبلح السلمي تراوح بين 15 و25 جنيها، والبلح البارحي من 20 إلى 30 جنيها، والبلح السيوي سجل 20 جنيها، والتين البرشومي تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 4.5 جنيه، والشمام 4 جنيهات.

وعن أسعار المانجو، تراوح سعر المانجو العويسي من 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها.

وسجل المانجو الدبشة من 7 إلى 11 جنيها، والمانجو الصديقة 12 إلى 18 جنيها، والمانجو جولك 14 جنيها، والسنارة بـ 11 جنيها، والسكري من 10 إلى 16 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) من سعر 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها.

الخضروات والفاكهة اسعار الفاكهة اسعار الخضروات اسعار الخضروات والفاكهة الطماطم الليمون الجريب فروت الملوخية البصل

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