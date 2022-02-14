رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يكشف المستهدفين من قانون العمل الجديد.. فيديو

قال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، إن المجلس اليوم انتهي من قانون العمل الجديد واقره بالكامل ، مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي علي 267 مادة وتم مناقشة القانون مادة مادة من قبل لجنة مجتمعية.

واضاف عبد الخالق عياد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه تم اقتراح إعطاء الزوج إجازة شهر عند وضع زوجته لافتة إلي أن قانون العمل لا يخاطب قطاع الأعمال العام ولا يخاطب عمال الحكومة ولكنة خاص بعمال القطاع الخاص ، ونقصد بهذا القانون مخاطبة جزئ كبير جدا من الشعب المصري عبارة عن عمال وأصحاب أعمال لا تعرف عنهم الحكومة شيء إلي تسجيل أعمالهم للاستفادة من هذا القانون هو وعمالة .

واوضح عبد الخالق عياد ، إن مدة الإجازة تختلف من مؤسسة ألي أخري وترجع مدة الإجازة إلي صاحب العمل والقانون وضع حد ادني لإجازة الزوج عند ولادة زوجته يوم واحد مؤكدا أن قانون العمل الجديد مقدم منذ 2016 وتأخر في مجلس النواب السابق واستغرقت دراسته 4 أشهر .