عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يكشف المستهدفين من قانون العمل الجديد.. فيديو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، إن المجلس اليوم انتهي من قانون العمل الجديد واقره بالكامل ، مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي علي 267 مادة وتم مناقشة القانون مادة مادة من قبل لجنة مجتمعية.

واضاف عبد الخالق عياد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه تم اقتراح إعطاء الزوج إجازة شهر عند وضع زوجته لافتة إلي أن قانون العمل لا يخاطب قطاع الأعمال العام ولا يخاطب عمال الحكومة ولكنة خاص بعمال القطاع الخاص ، ونقصد بهذا القانون مخاطبة جزئ كبير جدا من الشعب المصري عبارة عن عمال وأصحاب أعمال لا تعرف عنهم الحكومة شيء إلي تسجيل أعمالهم للاستفادة من هذا القانون هو وعمالة .

واوضح عبد الخالق عياد ، إن مدة الإجازة تختلف من مؤسسة ألي أخري وترجع مدة الإجازة إلي صاحب العمل والقانون وضع حد ادني لإجازة الزوج عند ولادة زوجته يوم واحد مؤكدا أن قانون العمل الجديد مقدم منذ 2016 وتأخر في مجلس النواب السابق واستغرقت دراسته 4 أشهر .

لجنة القوى العاملة الشعب المصري قانون العمل الجديد قطاع الاعمال قطاع الاعمال العام مجلس النواب القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟.. 5 حقائق عن زواجك بالآخرة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 14 فبراير

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

مدرب بترو أتلتيكو: كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك.. دخول شيكابالا وأوباما أعاد المنافس للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ