تجربة ملهمة ومؤثرة.. زاهي حواس يكشف كواليس كتابة مذكراته في كتاب «الحارس»|فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير، أنه لم يكن ينتوي أن يكتب مذكراته "الحارس" التي صدرت مؤخراً عن دار النهضة باللغة العربية حيث فكر أن تكتب باللغة الإنجليزية أولاً ثم تترجم للعربية في وقت لاحق .

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً :" أنا كنت عازوها بالإنجليزي لأني بحب أكتب الأول الكتاب باللغة الإنجليزية ثم تترجم للغة العربية وكنت بدأت أتفاوض مع دار نشر في الولايات المتحدة الأمريكية ثم جاءت جائحة "كورونا" فهاتفني رئيس دار نهضة مصر وقال لي إيه رأيك في الإغلاق تكتب قصة حياتك وكنت وقتها بعد لموسعة عن الأهرامات مكونة من ثمانية أجزاء وكنت بخلصها وقت كورونا ثم جاءت الفكرة بعد المكالمة وبدأت أكتب أجزاء وأعرضها على الصحفية زينب عبد الرازق من الأهرام حتى تكتب على الكمبيوتر وتتم مراجعتها".

وتابع: “كنت عاوز أقول في الكتاب أني أعمل تسجيل للحياة الثقافية الأثرية في مصر على مدار الخمسين عاماً التي مضت والتي شهدت أشياء كثيرة وأحداثا كبيرة على مدارها لم تسجل وكان مهماً من خلالي كوني عملت في كافة أثار مصر ووصولاً للأهرامات ثم البعثة في الخارج وكان من المهم توثيقها ”مشيراً إلى أنه يعتبر أن تجربته ملهمة ومؤثرة وتستحق التوثيق لتكون ملهمة للشباب".