فوائد عديدة لبذور الشيا للطفل فهي تنظم نسبة السكر في الدم ، لكن هل يمكن إعطاء بذور الشيا للأطفال الصغار؟ نعم ، يمكن إعطاء بذور الشيا لطفلك إليك أبرز فوائدها للطفل وفقا لموقع برايت سايد .

الفوائد الصحية المذهلة لبذور الشيا للأطفال



1-مصدر البروتين



تعد بذور الشيا مصدرًا صحيًا للبروتين حيث تحتوي على 16 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام من بذور الشيا. يساعد البروتين في بناء العضلات والحفاظ عليها

2-نسبة عالية من الألياف الغذائية



تحتوي بذور الشيا على ألياف غذائية . هذه الكمية من الألياف مفيدة جدًا في تطهير الجهاز الهضمي عن طريق القضاء على الإمساك . لذلك ، لن يواجه طفلك أي مشاكل في القناة الهضمية إذا قمت بإطعامهم بذور الشيا.

3-مصدر للأحماض الدهنية



تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية.. لذلك ، فإن بذور الشيا مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين لا يأكلون السمك.



4-مصدر لمضادات الأكسدة



تحتوي بذور الشيا أيضًا على مضادات الأكسدة. مستوى مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا أعلى من مستوى مضادات الأكسدة الموجودة في بعض أنواع التوت. ولكن نظرًا للعديد من مشكلات الحساسية التي يسببها التوت ، يمكن أن تكون بذور الشيا خيارًا جيدًا جدًا لأطفالك.

5-تنظم سكر الدم



تساعد بذور الشيا على تنظيم وتقليل مستوى الأنسولين في الدم . كما أنها تخفض ضغط الدم وبالتالي تساعد في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني .

6-تعزز صحة البشرة والشعر



تمنح المعادن والبروتينات والدهون الموجودة في بذور الشيا معًا شعرًا وبشرة وأظافرًا صحية لأطفالك .

