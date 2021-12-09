بفضل زبدة الشيا والكاكاو.. كريم يساعد على الترطيب.. تعرفي عليه

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي كل مكوناته طبيعية، مشيرة إلى أنه يحتوي على الفيتامينات، منها فيتامين “سي” لاستعادة نضارة البشرة والكولاجين، وطريقة استخدامه تكون مرة بالصباح الباكر ومرة خلال ساعات الليل.

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه يحتوي على أحماض أمينية، موضحا أنه يساعد على الترطيب بفضل زبدة الشيا والكاكاو، إضافة إلى أنه موحد للون البشرة.

وتابعت الدكتورة دينا أبو السعود أن صابونة "بينكي" عبارة عن 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.

وفي سياق آخر، أشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، وغني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وذكرت "أبو السعود"، فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والاسعار في متناول الجميع.