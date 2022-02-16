رحب بـ السيسي.. ملك بلجيكا يشيد بدور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة

أفادت فضائية "أكسترا نيوز" في نبأ عاجل بان الملك فيليب ملك بلجيكا رحب بالرئيس السيسي، وأكد حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر في مختلف المجالات في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر .

وأشاد الملك فيليب ملك بلجيكا بالدور المصري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في أول زيارة له لـ بلجيكا وأشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين .



واستقبل ملك بلجيكا لويس فيليب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي البلجيكي اليوم.

