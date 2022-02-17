تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

تقلبات جوية وإنخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فى الفترة الماضية وتحديدًا الأسبوع الماضى أستقرار فى الأحوال الجوية، ولكن من يوم الجمعة سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار وذلك بسبب منخفض جوي.



وأضافت "منار غانم" خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم" أن حالة عدم الأستقرار ستكون من ظهر الجمعة، وحتى يوم الأحد، ولذلك على المواطنين توخى الحذر، وذلك لوجود أمطار، وتختلف من منطقة لـ آخرى، وقد تصل بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة بالمرور، وستكون خفيفة على القاهرة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوي، إلى أن يوم السبت ستصل درجة الحرارة لـ 15 درجة، وهذا الأمر سيصحبه نشاط للرياح.

تقلبات جوية



وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينته بعد، وسينتهي 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وإنخفاض فى درجات الحرارة.

