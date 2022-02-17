حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 2101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. الزمالك لن نتعاقد مع البدري.. أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

الصحة: تسجيل 2101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى اليوم.

https://www.elbalad.news/5166997

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية

أفادت شبكة "أيه.بي.سي" الأسترالية، اليوم الخميس، بأن حكومة أستراليا تعتزم تنصيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.



السعودية تدرس تقليل أيام العمل في الأسبوع

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة تدرس حاليًا تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.



كله اجتهادات.. محمد أبوجبل يحسم الجدل حول قرب انضمامه للأهلي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب حقيقة قرب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي وينهي أزمة الزمالك

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع السفير حسام عيسي السفير المصرى بالسودان و العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس البعثة والاتحادين المصرى والإفريقي لكرة القدم للاطمئنان على كافة الأجواء والمتطلبات الخاصة بالبعثة المتواجدة الآن بالسودان، وكذلك التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة المرتقبة للنادى الأهلى مع فريق الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ووجه الدكتور أشرف صبحى خلال اتصالاته الهاتفية الشكر البالغ والتقدير لجميع المسئولين بدولة السودان الشقيقه وحرصهم على تأمين بعثة النادى الأهلى وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالبعثة.



الزمالك يحسم الجدل حول إمكانية التعاقد مع البدري حال رحيل كارتيرون

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري.



إعلام عبري: إسرائيل تتأهب لاحتمال هجوم إيراني بطائرات مسيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب تتأهب استعدادا لاحتمال شن إيران هجوما بالطائرات المسيّرة على إسرائيل.



ثق في صلاح تجد الفلاح.. صفحة ليفربول تتغزل في الفرعون المصري

أشادت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللاعب محمد صلاح بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا.



الهلال السعودي يضع أليو ديانج على رأس قائمة صفقاته للموسم الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الهلال السعودي وضع المالي أليو ديانج لاعب وطس الأهلي ضمن قائمة صفقاته للموسم الجديد.



الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك منخفض جوي يسمي " الأخدود العلوي " سيضرب مصر يوم الجمعة مشيرة إلي أن هذا الاسم ليس اسم الموجة ، و" الأخدود العلوي " تعني امتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا .

