عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 2101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. الزمالك لن نتعاقد مع البدري.. أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

الصحة: تسجيل 2101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى اليوم.
https://www.elbalad.news/5166997

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية
أفادت شبكة "أيه.بي.سي" الأسترالية، اليوم الخميس، بأن حكومة أستراليا تعتزم تنصيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.
 

السعودية تدرس تقليل أيام العمل في الأسبوع
أعلن وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة تدرس حاليًا تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.
 

كله اجتهادات.. محمد أبوجبل يحسم الجدل حول قرب انضمامه للأهلي
كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب حقيقة قرب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي وينهي أزمة الزمالك
حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع السفير حسام عيسي السفير المصرى بالسودان و العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس البعثة والاتحادين المصرى والإفريقي لكرة القدم للاطمئنان على كافة الأجواء والمتطلبات الخاصة بالبعثة المتواجدة الآن بالسودان، وكذلك التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة المرتقبة للنادى الأهلى مع فريق الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، ووجه الدكتور أشرف صبحى خلال اتصالاته الهاتفية الشكر البالغ والتقدير لجميع المسئولين بدولة السودان الشقيقه وحرصهم على تأمين بعثة النادى الأهلى وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالبعثة.
 

الزمالك يحسم الجدل حول إمكانية التعاقد مع البدري حال رحيل كارتيرون
نفى  مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري. 
 

إعلام عبري: إسرائيل تتأهب لاحتمال هجوم إيراني بطائرات مسيرة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب تتأهب استعدادا لاحتمال شن إيران هجوما بالطائرات المسيّرة على إسرائيل.
 

ثق في صلاح تجد الفلاح.. صفحة ليفربول تتغزل في الفرعون المصري
أشادت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول باللاعب محمد صلاح بعد أن سجل الهدف الثاني  في الدقيقة 83 ضد إنترميلان في دوري أبطال أوروبا.
 

الهلال السعودي يضع أليو ديانج على رأس قائمة صفقاته للموسم الجديد
أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الهلال السعودي وضع المالي أليو ديانج لاعب وطس الأهلي ضمن قائمة صفقاته للموسم الجديد.
 

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو
قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك منخفض جوي يسمي " الأخدود العلوي " سيضرب مصر يوم الجمعة مشيرة إلي أن هذا الاسم ليس اسم الموجة ،  و" الأخدود العلوي "  تعني امتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا

مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه

هيونداي باليسيد 2023 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ