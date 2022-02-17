بعد وفاة آخر سيدة حافظة للاتينية.. 10 لغات مهددة بالانقراض حول العالم

أعلنت حكومة تشيلي وفاة كريستينا كالديرون آخر حافظة للغة سكان أمريكا اللاتينية الأصليين ياجان عن عمر بلغ الـ93 عاما وهي من السكان الأصليين لأرخبيل تييرا ديل فويجو الواقع جنوب تشيلي والأرجنتين، وخلال تعداد عام 2017 عرف 1600 شخص في تشيلي بأنفسهم ممثلين لهذا الشعب.

ويستعرض لكم “صدى البلد” خلال التقرير التالي أبرز اللغات المهددة بالانقراض حول العالم بسبب قلة السكان الذين يتحدثون بها نتيجة حروب، أو حملات إبادة جماعية، أو كوارث طبيعية، أو لوجود بعد سياسي يقف وراء اختفائها.

لغة السامي

تعد هذه اللغة من لغات الشمال الإحدى عشر، وهي في الواقع مكونة من العديد من اللغات، ويتم استخدامها من قبل حوالي 25,000 إلى 30,000 شخص في المناطق الشمالية بالعالم، مثل النرويج والسويد وفنلندا وروسيا.

لغة كريمتشاك

وهي لغة شعب القرم القاطن في شبه جزيرة أوكرانيا، وهى معرضة للانقراض، ويوجد حوالي 200 شخص ناطق بهذه اللغة، وهؤلاء الأشخاص هم الذين ولدوا خلال أو قبل ثلاثينيات القرن العشرين.

لغة شوا

من أكثر اللغات المهدد بالانقراض وذلك لأنه لا يتحدث بها سوي 200 شخص في قرية مابي فقط، ويتم استخدامها من قبل البالغين فقط، بينما يفضل الأطفال استخدام لغة سيتسوانا أو الإنجليزية.



لغة أوكاناجان كولفيل



من اللغات النادرة، ويتم استخدامها من قبل دول حوض نهر كولومبيا، ويتحدث بها 150 شخصا فقط، وعلى الرغم من كونها مهددة بالانقراض، فقد نجح كتالوج اللغات المهددة بالانقراض في الحفاظ على مناطق اللغة من خلال عدد من الموارد مثل مقاطع الفيديو.

لغة رابا نوي



موطنها الأصلي في جزيرة إيستر أو مايعرف باسم جزيرة الصفح، وهي جزيرة بركانية موجودة في بولينيزيا، و تم العثور على ما يقرب 3,400 شخص يتحدثون تلك اللغة.

لغة اليراوي



هي اللغة المستخدمة في مقاطعة موروبي، وتعتبر لغة بابوا، وتم استخدامها بشكل أساسي في بداية القرن العشرين، إلا أن لغة اليراوي تستخدم حالياً من قبل شخص واحد فقط.

لغة الأبياكا



من اللغات المستخدمة في ماتو جروسو الموجودة في البرازيل، وتعد من اللغات المهددة بالانقراض بشكل كبير، وذلك بسبب أنه تم استبدالها باللغة البرتغالية، وقد حاول العديد إعادة تلك اللغة لا سيما من خلال مبادرة الكتاب المدرسي “Apiaka Word”.

لغة نيجراب

يتحدث بها السكان المحليون من أبناء نيجيريا، هي أولى اللغات التي أوشكت على الانقراض بفضل حلول الإنجليزية محلها، وكذلك لوجود لغتين محليتين أخريين هما “أدوما” و “يوربا” فلم يعد يتحدث بلغة “نيجراب” سوى أربعة أشخاص ولا يوجد أي من الأجيال الجديدة يتحدثون بها.

لغة باتوان

هي اللغة الأم لقاطني غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت قبيلة واحدة تتحدث بها تسمى قبيلة “باتوان” أيضاً وتعيش تحديدا في غرب سان فرانسسكو، كما تجري محاولات مضنية منذ عام 2010 لتجميع مفردات هذه اللغة في كتاب يعده مركز الدراسات التاريخية الأمريكي.

لغة أنيو

وهي لغة سكان جزيرة “هوكايدو” ثاني أكبر جزر اليابان، وهي مهددة بالاختفاء إذ لم يتبق سوى 300 شخص فقط يتحدثون بها، منهم 15 يجيدونها بطلاقة، لكن الحكومة اليابانية بدأت جهودا جادة لإحيائها وإنقاذها من الانقراض.