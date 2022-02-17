وفاة الكابتن أحمد مصطفى رئيس قطاع الناشئين السابق بالزمالك..وميدو:كان راجل محترم

نعي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الكابتن أحمد مصطفى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك .

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" البقاء لله في وفاة الكابتن أحمد مصطفى فريچيدير الكورة المصرية..نجم دفاع منتخب مصر ونادي ⁧‫#الزمالك‬⁩ في الستينات وحال الكابتن أحمد رمزي..كان راجل محترم تمسك بمبادئه ولم يرضخ لأحد او لأي ضغوط لتغيير مبادئه.الله يرحمه 🙏🏽".



من ناحية أخرى أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن الحديث عن ترشيح مدربين لخلافة باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أمر يضر بمصلحة النادي.

وقال شبانة إن الحديث أن ترشيح حسام البدري أو عودة البرتغالي جيمي باتشيكو لتدريب الزمالك يضر بمصلحة النادي في الفترة المقبلة ويشتت المدرب الحالي.



وتابع أن الزمالك لديه بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ويركز كارتيرون فيها بسبب عدم الحصول عليها من فترة كبيرة وأحترم كارتيرون في ذلك.

وأتم أن إشعار المدرب أنه سيرحل أو يحصل على الشرط الجزائي سيشيتت المدرب ولا يساعد على تحقيق هدفه أو يحقق رغبة الجماهير.