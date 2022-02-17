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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من السكان الأصليين.. وفاة آخر سيدة حافظة للغة اللاتينية "ياجان"

اخر السكان الاصليين
اخر السكان الاصليين

أعلنت حكومة تشيلي وفاة كريستينا كالديرون آخر حافظة للغة سكان أمريكا اللاتينية الأصليين "ياجان" عن عمر بلغ الـ93 عاما.

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وسلمت كارلا روبيلار رئيسة دائرة منطقة ماغالانيس أسرة الفقيدة وساما خاصا من وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة لإسهاماتها في تنمية المنطقة وثقافتها.

 

ومنحت "اليونيسكو" عام 2003 كالديرون لقب "التراث الحي"، ووفقا لوزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة في تشيلي، فقد "بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على ثقافة ولغة "ياغان"، وقامت مع حفيدتها بتجميع قاموس للغة وإعداد مجموعة من القصص والأساطير لهذا الشعب".

 

ونقلت جزئيا لغة "ياجان" المحكية والمهددة بالاندثار بسبب الإسبانية إلى حفيداتها وإلى ابنة شقيقتها، فيما يقول عالم الألسن موريس فان مايلي المقيم في بويرتو وليامز: "الأجيال الأصغر من كريستينا تعرف أيضا لغة ياجان، لكن ليس بمستواها، لذلك فهي خسارة لا تعوض".

 

و"ياجان"، هم من السكان الأصليين لأرخبيل تييرا ديل فويغو الواقع جنوب تشيلي والأرجنتين، وخلال تعداد عام 2017 عرّف 1600 شخصا في تشيلي بأنفسهم ممثلين لهذا الشعب.

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