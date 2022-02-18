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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط هواتف آيفون وساعات وشيش ومستحضرات تجميل مهربة في المطار

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية  بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات والشيش الإلكترونية وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه إسلام ماهر سيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول الدولي في راكب مصري الجنسية قادم من دبي .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد أحمد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات وأجسام معتمة ذات أحجام وأشكال مختلفة .

وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك قام بتكليف أحمد مدين مأمور الجمرك تحت أشراف ميلاد رسمي مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 16هاتف محمول ماركة آيفون و11 و 2 كاميرا تصوير ماركة كانون ساعة ماركات باهظة الثمن و16 شيشة إلكترونية و260 عبوة مستحضرات تجميل ماركات مختلفة 
وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي ٨٠٠ ألف جنيه .

قرر الدكتور صابر عبدالحميد مدير الجمرك تحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وذلك بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

هواتف آيفون المطار الساعات الجمارك

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