مع اقتراب موعد التطبيق ..7 معلومات عن التذكرة الموحدة لـ وسائل النقل وسعرها

تسعى وزارة النقل للإنتهاء من مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية.

وقال وزير النقل كامل الوزير، في وقت سابق، إنه يتم العمل حاليا على استكمال دراسات وتجارب إصدار منظومة التذكرة الموحدة، وهي خدمة متطورة هدفها تقديم خدمة أفضل للركاب.

وأجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، في يوليو الماضي تجربة لاستخدام أول كارت موحد ذكى لركوب جميع أنواع المواصلات باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم وضع هذا الكارت على البوابة الإلكترونية لتظهر بيانات الرئيس السيسي على الشاشة، ويساهم هذا الكارت الجديد فى تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو.

ويرصد "صدى البلد "، في 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن التذكرة الموحدة لاستقلال جميع وسائل المواصلات في مصر، وهي كالتالي:

1.النقل تسعى لتنفيذ التذكرة الموحدة لاستقلال جميع وسائل المواصلات العامة في مصر

2.التذكرة الموحدة هي كارت مواصلات ذكي تمكن الراكب من استقلال المترو ، وقطارات السكة الحديد ، المونوريل، والقطار الكهربائى.

3.يتم تنفيذها بواسطة شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة للوزارة.

4.بعد إصدارها ستمنع الوقوف فى طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية

5.من المخطط تطبيق المرحلة الأولى من التذكرة الموحدة مع بداية تشغيل مشروع القطار المكهرب قريبًا

6.سعر التذكرة الموحدة سيكون اقتصاديًا وفى متناول الجميع.

7.تستهدف تحصيل إيرادات وسائل النقل فى وعاء مالى واحد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب

