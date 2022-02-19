أخبار الرياضة.. الأهلي يتعادل مع الهلال سلبيا والزمالك يلتقى ساجرادا.. وكاف يعدل موعد مباراة مصر والسنغال

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، افتتاح الدورة الخامسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، المقامة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطة ثمينة من الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقا بدون أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة منذ قليل قادمة من مطار الخرطوم الدولي بالسودان بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال التي أقيمت على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يحل الزمالك ضيفاً على ساجرادا الأنجولي لتصحيح مساره بعد التعادل المخيب على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى.

تغلب منتخب مصر للشباب مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة على نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش معسكر شباب الفراعنة المقام حاليا في دولة الإمارات.

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال ٢٤ ساعة.

أكدت تقارير الصحف السعودية توصل محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك إلى اتفاق مع النصر السعودي استعدادا للانتقال للعالمي خلال الانتقالات الصيفية.

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه إسطنبول باشاك شهير للفوز على ريزا سبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

فاز فريق الرجاء البيضاوي المغربي على وفاق سطيف الجزائري بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يبدأ أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي في قطر غدا السبت، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

حرص الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، علي توديع اللاعبين والجهاز الإداري والطبي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق.