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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

يحل الزمالك ضيفاً على ساجرادا الأنجولي لتصحيح مساره بعد التعادل المخيب على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى.

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

وفي نفس المجموعة يسعى الوداد المغربي لتعزيز التفوق بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على ساجرادا حين يحل ضيفاً على بيترو أتلتيكو في مواجهة قوية بعد المستوى الذي قدمه الفريق الأنجولي.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي 

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بفريق ساجرادا الأنجولي في الرابعة عصر السبت المقبل ، وتذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت. 

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كواليس وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا


ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء أمس إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل .

وكانت بعثة الزمالك غادرت عصر الخميس من مطار برج العرب متجهة إلى أنجولا ، ويستعد الفارس الأبيض لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا 

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر

وتعادل الزمالك في المباراة الأولى لدور المجموعات ضد بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لكل فريق.

الزمالك ساجرادا الأنجولي بيترو أتلتيكو قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا بترو أتليتكو الأنجولي

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