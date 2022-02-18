مدرب جزر القمر: مصر كانت تستحق التتويج بلقب أمم إفريقيا

قال أمير عبده، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، إن التعادل مع مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ساعد فريقه على الظهور بشكل جيد في الكان، والتأهل لدور الـ16 في أول مشاركة له بالبطولة.

وأضاف عبده، في تصريحات "لقناة أون تايم سبورتس" المصرية، اليوم الخميس: "منتخب مصر يملك تاريخا حافلا بالبطولات، ويُصنف على أنه الأفضل في القارة، ودائما مرشح للتتويج، ويملك عناصر مميزة على رأسها محمد صلاح".

وتابع: "السنغال فازت باللقب، لكن مصر كانت تستحق التتويج أيضا، مواجهتهما في تصفيات كأس العالم صعبة ومتكافئة، ولن تُحسم بسهولة".

وأردف: "منتخب جزر القمر يعتمد بشكل كبير على المحترفين في أوروبا.. وقد واجهنا صعوبات كبيرة في بطولة أمم إفريقيا، بسبب ما حدث واستبعاد بعض اللاعبين.. ولن أقول أكثر من ذلك خوفا من عقوبات الكاف".

وأضاف أن شاكر الهدهود، مدافع جزر القمر، هو من اختار اللعب في حراسة المرمى، في ظل غياب الحراس أمام الكاميرون.

وأوضح عبده أنه لم يحسم مستقبله بعد مع منتخب جزر القمر، مشيرا إلى أنه قد يتحدد خلال الفترة المقبلة.