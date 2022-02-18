تريزيجيه يسجل هدفين ويقود باشاك شهير للفوز في الدوري التركي

على ريزا سبور

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه إسطنبول باشاك شهير للفوز على ريزا سبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

تريزيجيه أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة رائعة ندياشيمي لتسكن الكرة في شباك ريزا سبور.

وعاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 مستغلًا خطأ فادح في دفاعات ريزا سبور، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باشاك شهير للنقطة 43 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكان تريزيجيه قد انتقل لباشاك شهير التركي على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا حتى نهاية الموسم.