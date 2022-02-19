خبرx ترند.. ياسمين عز: عروس الإسماعيلية بنت أصول.. فيفي عبدة تشعل السوشيال ميديا بالشيشة وهند صبري في إطلالة كلاسيكية

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ياسمين عز تدافع عن عروس الإسماعيلية: بنت أصول والراجل هدية ربنا لينا

أثارت المذيعة الشابة ياسمين عز، الجدل عبر برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه على شاشة إم بي سي مصر، بعد تصريحاتها عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية ووجهت للعروسة التحية، لأنها لم تترك عريسها بعد هذا الموقف.

إطلالة جذابة لـ لقاء الخميسي برفقة داليا البحيري

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي

لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود برفقة داليا البحيري، مما حازت على إعجاب متابعيها.

بالشيشة.. فيفي عبدة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت فيفي بإطلالة جذابة جريئة بالشيشة مرتدية فستان باللون الاخضر، مما حازت على إعجاب متابعيها.

إطلالة كلاسيكية جذابة لـ هند صبري عبر انستجرام

نشرت الفنانة هند صبري، صورة جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هند صبري بإطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية جاكيت باللون البيج ،مما حازت على إعجاب متابعيها .