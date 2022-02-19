تشغيل خطوط سير الأتوبيسات الجديدة لخدمة وسط سيناء



تم تدشين تشغيل خطوط سير الأتوبيسات الجديدة المقدمة كهدية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .. حيث أعلن عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة بدء تشغيلها اليوم ( السبت ) بواقع تخصيص أتوبيسين للحسنة وأتوبيسين آخرين لنخل بوسط سيناء .. فضلا عن انطلاق أتوبيسين من ديوان عام المحافظة بالعريش الى الحسنة ونخل ربصفة يومية .. الى جانب توفير خط أتوبيس لقرية الروضة وآخر للشيخ زويد وخط أتوبيس من العريش الى وادى العمرو وخط آخر للقسيمة ، وذلك بخلاف خط الحسنة الى الاسماعيلية ومعدية نمرة 6 ، وخط نخل الى نفق السويس .

وأشار الى تحديد قيمة استخدام الأتوبيسات كمرحلة أولى سواء للعملية التعليمية أو للمواطنين ما بين 40 و 30 و 20 و 10 جنيهات ، وسيتم مراجعة القيمة أو اعادة تقديرها لتتناسب مع المواطنين .

\وأضاف أن الأتوبيسات تعمل رحلتين يوميا ، وهى تهدف الى خدمة العملية التعليمية والمواطنين خاصة الى مناطق وسط سيناء المحرومة من المواصلات .

الأتوبيسات العشرة



ومن جانبه .. أشار المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس مركز ومدينة نخل والمشرف العام على خطوط سير الأتوبيسات والنقل الجماعى بالمحافظة، الى أن اليوم هو بداية تدشين وتشغيل خطوط الأتوبيسات العشرة كمرحلة أولى لخطوط : نخل / العريش ، نخل / السويس ، الحسنة / العريش ، الحسنة / الإسماعيلية ، العريش / نخل ، العريش / الشيخ زويد ، العريش / الحسنة ، العريش / الروضة ، العريش / وادى العمرو ، والعريش / القسيمة .

وأضاف العميد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة أنه بدأ اليوم تدشين وبدء تشغيل عدد من الخطوط المقدمة من المعونة الأمريكية لخدمة أهالى وسط سيناء .. سواء المواطنين أو العاملين بالتربية والتعليم وباقى المصالح الحكومية .. خاصة وأن منطقة وسط سيناء مترامية الأطراف ، وستوجد نقلة غير مسبوقة لخدمة المواطن السيناوى وتحركه في سهولة ويسر في مواعيد ثابتة ومحددة وبمقابل غير كبير .. مما يدعم التنمية في وسط سيناء .