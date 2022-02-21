خير بلدنا| التجمعات التنموية في سيناء بوابة جديدة لحياة كريمة الأهالي بالحسنة

تمثل التجمعات التنموية بوسط سيناء ، بوابة جديدة لحياة كريمة الأهالي بمركزي الحسنة ونخل ، بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح 3 تجمعات تنموية منها ، حيث تم الانتهاء من عملية توصيل المرافق الخدمية وتجهيز الأراضى الزراعية للبدء في توزيعها على المنتفعين خلال شهر ابريل من العام الجاري ٢٠٢٢م .

وقال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن توجيهات الرئيس السيسي باستغلال مياه الآبار المتوفرة في إنشاء مجتمعات زراعية متكامل يحقق حياة كريمة للمواطن في منطقة وسط سيناء.

وجاءت توجيهات الرئيس بزيادة عدد المواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بتخفيض عدد الأفدنة الى كل فرد الى 5 أفدنة بدلا من 10 أفدنة لتوسيع الاستفادة منها وزيادة فرص التنمية الزراعية.



وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن التجمعات التنموية، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال توافر كل الخدمات والاحتياجات الأساسية فيها، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل حقيقية في قطاع الزراعة، والاهتمام كذلك بالخدمات التعليمية بما يعمل على تحسين حياة المواطنين.

بحيث يشمل المشروع علي:

" صوب زراعية وزراعات خضروات مكشوفة وأشجار فاكهة والنخيل وتربية ماعز وأغنام واستخدام الطاقة الشمسية في المزارع السمكية ، وجميع الأنشطة تستغل المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في ري الزراعات الاخري وكلها مرتبطة بشبكات ري بالتنقيط .



وأضاف اللواء شوشة، أن المشروع يستهدف زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.الي جانب المساحات الزراعية الكبيرة التي سيتم زراعتها علي المياه المعالجة لمحطة بحر البقر.

حيث تمت العمليات الزراعية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة الأرض ومصادر المياه المتاحة في المنطقة ، بما يهدف الي زيادة الدخل وإتاحة فرص التدريب والعمل لأبناء سيناء.علاوة علي اختيار انسب الأماكن للتجمعات الأكثر احتياجا وربطها بالطرق والخدمات الأساسية مثل : الإسكان والكهرباء كهدف رئيسي لانشاء هذه التجمعات .



الانتاج السمكي





هذا الي جانب الانتاج السمكي من خلال تخصيص (28) مزرعة سمكيه بأحدث الطرق العلمية الحديثة ،للانتاج السمكي ، عن طريق تشغيل الطلمبات بالطاقة الشمسية لتوفير المياه، ويبلغ متوسط انتاج المزرعة السمكية في العام نحو (20) طنا من أسماك البلطي والبوري وبعض الأنواع الأخرى ، علاوة علي ممارسة المواطنين لعدد من الأنشطة المتنوعة الاخري لخدمة أبناء المنطقة وتتيح فرص عمل جديدة للمواطنين.



ولفت اللواء شوشة، إلي إنه سيتم إضافة مشروعات إنتاجية اخري مستقبلا مثل :

مزارع الدواجن ومعاصر وتعبئة وتغليف الزيتون وزراعة أشجار النبق ليتغذى عليها النحل البرى لإنتاج عسل السدر الجبلى، إلى جانب الاهتمام بالمرأة البدوية بإنشاء مراكز تدريب ومشاغل لتعليم المرأة القراءة والكتابة والحرف اليدوية والخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وغيرها من الحرف للحفاظ على التراث الشعبى السيناوى.

هذا إلي جانب الاهتمام بتربية الأغنام والماعز لإنتاج اللحوم والأصواف، وكذا إقامة المزارع السمكية لانتاج الأسماك بكميات كبيرة لزيادة الدخل وإتاحة فرص التدريب والعمل لأبناء سيناء.

تنمية الأودية :

وقال ، ان الهدف هو إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية بالأودية، و استغلال مياه الآبار المتوفرة في إنشاء مجتمع زراعي متكامل يشمل مزارع سمكية وصوب وزراعات خضروات مكشوفة للخضروات واشجار فاكهة ونخيل وتربية ماعز وأغنام واستخدام الطاقة الشمسية أذا لزم الأمر ، واستغلال المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في ري الزراعات الاخري وكلها مرتبطة بشبكات ري بالتنقيط.

ومن جانبه .. أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة ، و 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات .

وأشار الخولى ،الى انه تم انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء ، ومساحة المركز 10 أفدنة تتضمن : وحدات الادارة والتنمية وبناء القدرات ، المعامل ، خدمات بيطرية ، ميكنة زراعية ، معاصر ، أقلمة ، حقول ارشادية ، وتسويق .

وأوضح أنه سيتم تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا قابلا للتعلية للأسرة الواحدة ( الزوج والزوجة والأولاد القصر ) ، وأنه فى حالة التزام فى عملية الزراعة والسداد وفقا للمحددات خلال عشر سنوات من تاريخ الاستلام يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع ... أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء .



حيث تتم الزراعة باستخدام أحدث الأساليب العلمية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة الأرض ومصادر المياه المتاحة ..علاوة علي اختيار انسب الأماكن للتجمعات الأكثر احتياجا وربطها بالطرق والخدمات الأساسية مثل : الإسكان والكهرباء هي الهدف الرئيسي من أهداف هذه التجمعات.

التجمعات الزراعية:

من جانبه .. قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في 25 تجمعا (13 تجمعا بشمال سيناء، وهى: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثنى، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، نثيلة، أم الخرز) و12 تجمعا بجنوب سيناء.

وقال ان هناك 18 تجمع تنموي تم إقامتها ، موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء نقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل.. منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى " أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة ".،

و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.



وقال إن كل تجمع يتضمن "مدرسة تعليم اساسي/مسجد/وحدة صحية /ديوان/ساحة رياضية / مجمع محلات"، ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار ، بهدف توطين الاسر من ابناء سيناء وباقي محافظات الجمهورية علي ارض سيناء ، والارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني ، إلي جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية علي ارض سيناء .

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