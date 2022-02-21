انتظام العملية التعليمية بمدارس الشيخ زويد

تفقد سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية يرافقه أيمن أحمد أبو شقرة وكيل الإدارة و علي عودة رئيس قسم التخطيط عددا من المدارس مع بدء للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 /2022م.



واطلع مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، على انتظام العمل في مدارس الشيخ زويد الإعدادية بنات، ومدرسة الشلاق الإعدادية، ومدرسة الشلاق الابتدائية، و مدرسة الخروبة الإعدادية، و مدرسة الخروبة الابتدائية..



وحيا مدير عام الإدارة جهود المعلمين في انتظام العمل طوال اليوم الدراسي، وكذلك التزام الطلاب والطالبات بالحضور وثمن جهود أولياء الأمور في دعم استقرار العملية التعليمية.

ووجه مدير عام إدارة الشيخ زويد، التعليمات بضرورة الاستخدام الأمثل لكافة إمكانيات المدارس لصالح تحقيق هدف التعليم والالتزام بالنشرات و ممارسة الأنشطة و أعمال المتابعة و أعمال الصيانة و تسليم الكتب و تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية..

