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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفيش أتربة وأمطار.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس لمدة 72 ساعة

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا، السبت، استقرار في الأحوال الجوية، على كافة أنحاء البلاد، حيث يهدأ نشاط الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار بكافة المحافظات.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، قالت إن حالة الاستقرار في الطقس سوف تستمر حتى يوم الاثنين، المقبل، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط وحركة المواطنين.

وتكون حالة الطقس المتوقعة، اعتبارا من الطقس غدا السبت، وحتى طقس الأثنين المقبل، تكون كالتالي:

 

حالة الطقس من السبت حتى الاثنين

الطقس غدا السبت: يشهد نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر نشاط الشبورة على نفس المناطق يوم الأحد، أيضا.

 

طقس الأثنين: يشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على  مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

 

وتكون حالة الطقس غدا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، نهارا خلال الطقس غدا، السبت وحتى الأثنين، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 18 لـ 20 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 لـ 20 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 21 لـ 25 درجة 
شمال الصعيد تتراوح ما بين19 لـ 22 درجة 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 22 لـ 28 درجة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، ليلا خلال الطقس من، السبت وحتى الأثنين، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 10 درجات
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 10 لـ 11 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 14 لـ 15 درجة 
شمال الصعيد تتراوح ما بين9 لـ 8 درجة 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 12 لـ 11 درجة

الطقس الطقس غدا الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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