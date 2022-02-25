تنديدًا بتصريحات جمال الدين .. سفارة الكويت بالعراق: يجب لجم الأصوات النشاز

عبرت سفارة دولة الكويت في بغداد عن استنكارها ورفضها القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو أياد جمال الدين ، والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضه و مستهجنه ومردود عليها.

وأضافت السفارة في بيان لها : وفي الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وفي سياق اخر؛ دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل مع سفارة الكويت في كييف على هواتف الطوارئ التالية: 380636650066 + 380635030966 + 380639566664 +.