قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

عاد الفنان أحمد عزمي للظهور مرة اخرى، بعد سنوات من اختفائه بسبب أزمات مرت بحياته، كان ابرزها مقتل شقيقه بطريقة بشعة، ودخوله في دوامة الادمان، الذي قاده الى السجن، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة الى الساحة الفنية مرة اخرى.

قتل وإدمان

خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" المذاع على شاشة mbc، روى أحمد عزمي ما اصابه بعد مقتل شقيقه الاصغر في مشاجرة مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تعاطى المخدرات، ودخل في دوامة الكحول بسبب مجموعة من الأشخاص كانوا حوله.

وقال "عزمي": "الأمر اللى خلاني مبقتش قادر أواجه الدنيا مقتل أخويا حمدي، اللى اتقتل بحادثة بشعة تعرض فيها لـ 13 طعنة في جسده، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، معرفتش اعيش طبيعي، وروحت شرم الشيخ واشتريت شاليه، و بدأ فقدان التوازن يزيد وابتعدت عن كل الحاجات الحلوة اللى بحبها».

وتابع :«لما روحت شرم الشيخ كان حواليا مجموعة من الأشخاص ودخلت في دوامة الكحول اللى هو بداية لكل مفسدة، وبدأت تعاطي المخدرات، ودخلت في اكتئاب مع انفصالي عن زوجتي بعد ما إدمان الممنوعات تسبب في تأثر علاقتي بزوجتي وابني، وقامت زوجتي بطلب الخلع، عشان تبعد هي وابنها عن هذه الأجواء"، ولفت عزمي إلى أنه لا يلوم زوجته السابقة على رد فعلها، مشددًا على أن تصرفاته وقتها كانت خاطئة.

عزمي وزوجته السابقة

وأكمل: «حادثة شرم الشيخ، اللجنة وقفتنا، والظابط لقى فيه حاجة مش مظبوطة، وفتش العربية طلع منها أقراص مخدرة ترامادول، الناس اللي كانوا معايا في عربيتي مش قادر أتذكرهم أنا عرفتهم إزاي أو منين».

واعترف الفنان أحمد عزمي، بتعاطيه الترامادول، قائلا: «كنت باخد ترامادول، لكن بوصفة طبية "روشتة"، بس الموقف على بعضه مكنش شكله كويس، كان فيه حد من اللي راكبين معايا العربية كانت بنت مُسجلة، فالموضوع كبر».



6 اشهر سجن وشبح الانتحار

وكشف الفنان أحمد عزمي، عن أنه أخطأ في حق نفسه بسبب اختياراته في هذا التوقيت، ولفت إلى أن الـ6 أشهر التي قضاها في السجن بالرغم من قسوتها إلا أنها كانت مفيدة، موضحا أنه فكر في الانتحار في فترة من الفترات بسبب يأسه وعدم قدرته على أن يظل قدوة حسنة لابنه وأسرته، وعدم قدرته المادية على دفع مصروفات مدرسة ابنه.

في السياق نفسه أوضح أحمد عزمي أنه بعد خروجه من السجن كان يشعر بالخجل مما حدث، لكنه أيضًا كان حزينًا على فكرة عدم إعطاء فرص ثانية له في المجال الفني، وعدم إسناد أدوار له، إلى أن بدأت الاستعانة به مجددًا في أعمال فنية بعد التأكد من إقلاعه عن الممنوعات تمامًا، مثلما فعل معه الفنان يحيى الفخراني في مسرحية "الملك لير" والراحل وحيد حامد في مسلسل "الجماعة".

بكاء بسبب صلاح عبد الله

وكشف عزمي عن خجله من بعض النجوم الذين كانت تربطه بهم علاقة قوية، مثل النجم صلاح عبد الله، وأشار إلى أنه دائمًا ما كان يتمنى أن يتواصل مع النجم القدير، لكنه يتراجع بسبب خجله مما فعله في السابق، وقال: "أنا بحب الأستاذ صلاح عبد الله وبحترمه جدا ولما بشوف منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بتكسف أعلق أو أرد بسبب الفكرة السيئة اللي البعض خدها عني بعد السجن".

وفوجئ أحمد عزمي بمداخلة هاتفية من النجم صلاح عبد الله على الهواء، حيث أشاد الأخير به وتمنى أن يعود للتواصل معه مجددًا، وهو ما دفع أحمد عزمي للبكاء متأثرًا من حديث صلاح عبد الله عنه.

نجوم تخلوا عني

تحدث عزمي عن الفنانين الذين كانوا علي تواصل معه طوال فترة ابتعاده عن التمثيل، قائلا:" الفنانين اللي كانوا علي تواصل معي هم حنان مطاوع وريهام عبد الغفور، لافتا إلي أنه لم يلم أيًا من النجوم الذين ابتعدوا عنه ولم يتصلوا به بعد أزمته، لأنهم كلهم حضروا عرض الملك لير وباركوا له وطلبوا منه السماح على تقصيرهم معه خلال هذه السنوات.

وأشار إلي أن الفنان عمرو عبدالجليل، يعتبره شقيقه الأكبر، ورشحه لأدوار كثيرة بعد أزمته، وفي إحدى المرات بعد مشاركته في الجماعة ذهب لمنتجة أحد هذه الأعمال، ولكنها عرضت عليه مبلغ مالي زهيد جدًا لا يذكر، فقال لها إن هذا أقل بكثير من أجره عن مسلسل الجماعة، لترد عليه قائلة: "الناس فاكرينك بطلت وإحنا جايبينك علشان نرجعك تاني"، مؤكدًا أنه جُرح كثيرًا بسبب هذا الموقف وظل شهرًا كاملًا لا يخرج من منزله.