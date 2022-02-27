قبل مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالكونفيدرالية.. إيهاب جلال: نعاني من ضغط المباريات .. والفريق التونسي: نسعى للفوز تعويضا للخسارة الأخيرة.. والسعيد: نأمل في استكمال المشوار

ساعات قليلة وتنطلق مباراة بيراميدز أمام نظيره الصفقاسي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وخرج ايهاب جلال بالعديد من التصريحات خلال المؤتمر الذي تم انعقاده قبل انطلاق المباراة وجاءت كالتالي/-

لقاء الصفاقسي لن يكون سهلاً

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة الصفاقسي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات مهمة للغاية كونها أمام فريق كبير يمتلك خبرة أفريقية في البطولات القارية، والمواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن كل فريق يرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط، في ظل خسارة الصفاقسي لمباراته الأخيرة أمام الأهلي طرابلس، وكذلك يرغب بيراميدز في الفوز الثالث على التوالي من أجل تأمين موقفه في دور المجموعات.

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي، أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل الضغط الكبير في الفترة الأخيرة وخوض مباراة كل 3 أيام ما بين لقاءات محلية وقارية، وفي ظل إجهاد اللاعبين ورغبته في الاستفادة منهم جميعًا دون تعرض أحدهم للإصابة أو الإجهاد، كما أن الفوز مهم حيث بناء عليه تكون قرارات بالنسبة لطبيعة المرحلة المقبلة، حيث إن الوصول للنقطة التاسعة من ٣ مباريات يضع الجهاز الفني واللاعبين في موقف ممتاز، ويمنح الفرصة للتعامل مع جميع المواقف المقبلة.

أشار إلى أن بيراميدز هدفه الفوز في جميع المباريات التي يخوضها دون الحديث عن أي شيء يخص المنافسة والفريق يأخذ كل مباراة على أنها لقاء مصيري وهام يحب الفوز به، وهو سر التفوق مؤخرا محليا وقاريا، والهدف الحالي هو الاستمرار في المنافسة في جميع البطولات حتى النهاية.

الصفاقسي: نسعي للفوز على بيراميدز تعويضا للخسارة الأخيرة

قال جورج كوستا المدير الفني لفريق نادي الصفاقسي التونسي إن مواجهة بيراميدز صعبة للغاية خاصة وأن الفريق يسعى للفوز لتعويض الخسارة الأخيرة والأداء السيئ في ليبيا أمام الأهلي طرابلس الليبي، مشيرا إلى أن اللقاء أمام بيراميدز مهم كونه أمام فريق قوي ومتميز ومتصدر المجموعة وأحد أهم المرشحين لنيل لقب البطولة.

أشار إلى أن المباراة صعبة للغاية أمام بيراميدز صاحب الإمكانيات الرائعة، حيث يضم في صفوفه لاعبين من أفضل ما يكون ولديهم خبرات أفريقية ودولية، وحاليا هم في الصدارة برصيد ٦ نقاط، والخسارة في الغد ستجعل من موقف الفريق صعبا وبالتالي سيحاول عدم الخسارة ويلعب على العودة بأفضل نتيجة ممكنة تؤمن موقفه في البطولة.

عبدالله السعيد: الفوز على الصفاقسي يقرب بيراميدز من مواصلة المشوار في الكونفدرالية

قال عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز إن المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الصفاقسي التونسي هامة في مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، لأن الفوز بها يضع بيراميدز على مقربة من التأهل للدور ربع النهائي، بعد الوصول للنقطة التاسعة، وهو أمر مهم، سيمنح الفرصة للجهاز الفني من أجل التعامل مع الأمور والضغط في اللقاءات المحلية والقارية بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يسعى خلال الموسم الحالي لتحقيق بطولة مع نادي بيراميدز لذلك يقاتل بكل قوة من أجل هذا الهدف الغالي، وهناك تركيز من جانب جميع اللاعبين للفوز في كل اللقاءات وحصد بطولة أولى في تاريخ النادي، وهناك عدد رائع من النجوم في صفوف الفريق وأصحاب خبرات وكذلك لاعبين شباب، وجهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال، جميعا لديهم هدف واحد وهو المنافسة على بطولة هذا الموسم، والكل لديه نفس الهدف.

وأكد السعيد أنه اتخذ قراره بالاعتزال عن قناعة، وحاليا يركز بكل قوة مع بيراميدز من أجل تحقيق هدفه وحلم اللاعبين وهو حصد بطولة، ويخرج كل ما لديه من إمكانيات من أجل هذا الهدف ومساعدة الفريق على مواصلة سلسة الانتصارات الأخيرة محليا وقاريا، والاستمرار في التنافس القوي على جميع البطولات.

لاعب الصفاقسي: نسعى لتعويض خسارتنا الأخيرة أمام بيراميدز

أكد أيمن دهمان لاعب فريق الصفاقسي التونسي، إن مواجهة بيراميدز يجري الاستعداد لها بشكل عادي تمامًا مثل أي مباراة أخرى.



ويواجه بيراميدز نظيره الصفاقسي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.



وقال دهمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام أهلي طرابلس والفوز وحصد الثلاث نقاط، وجميع الفرق المصرية تسير بنفس المستوى".

الكونفدرالية الأفريقية.. نجم الصفاقسي: نسعى لحصد الثلاث نقاط في مبارة بيراميدز

قال أيمن دهمان لاعب فريق نادي الصفاقسي التونسي إن الاستعداد لمباراة فريقه أمام بيراميدز كان عاديا تماما مثل أي مباراة أخرى، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتعويض خسارته الأخيرة في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح دهمان، في المؤتمر الصحفي لذي يسبق المبارة المقررة غدا، أن جميع الفرق المصرية تسير بنفس المستوى ويجب التعامل معها بأفضل صورة ممكنة، والتحضيرات تسير بصورة جيدة، متمنيا التوفيق في تلك المواجهة وأن يحصد ٣ نقاط تؤهله لمكان أفضل في المجموعة الأولى.

وشدد على أن الصفاقسي ليس ببعيد عن المنافسات الأفريقية ولكن هناك بعض التراجع في الفترة الأخيرة ولكن الهدف واضح وهو العودة للمنافسات القارية بكل قوة، مشيرا إلى لتركيز على عدم الخسارة في القاهرة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة لتونس.