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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء مطروح يحصدون 18 ميدالية منوعة في أولمبياد المحافظات الحدودية

أبناء مطروح خلال
أبناء مطروح خلال المشاركة في اولمبياد المحافظات الحدودية

أعلن خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح عن نجاح أبناء مطروح فى حصد  ١٨ ميدالية منها ٧ ميداليات ذهب وذلك خلال مشاركتهم في أولمبياد المحافظات الحدودية.

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وأضاف أن اللاعبين الحاصلين على ميداليات  في العاب القوي   محمد رفعت العاب قوى سباق  ١٠٠ متر ، واللاعبة لقاء كامل عبد الفتاح العاب قوى سباق ٨٠ مترا، واللاعبة ترينم احمد العاب قوى وثب طويل والألعاب الإلكترونية.

 

وأضافت مديرية الشباب والرياضة أن  فى لعبة الشطرنج فاز عبد الله على عطا ، و محمد بكر، و سارة عادل ، و ياسمين ايمن ، كما حقق نجاحا كبيرا في لعبة الكاراتيه كلا من اللاعبين أسامة هيثم كومتية  ٦٧ كيلو  تحت ٢٣ سنة ، احمد هاشم كومتية تحت ١٩ سنة ٥٥ كيلو ، محمد احمد كومتية ٥٥ كيلو ، أسامة هيثم كومتية ٦١ كيلو ، واسامة هيثم ٦٧ كيلو، و راند فضل ٥٩ كيلو .

 

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة إلي أن  فى لعبة السباحة حصل اللاعبين عبد الرحمن مصطفي ، و أسامة موسي ، و زياد إبراهيم ، وأخيرا لعبة تنس الطاولة اللاعب مروان فتحى عبد الغنى على ميداليات.

 

يأتي ذلك فى إطار البطولة المقامة بأسوان للأولمبياد المحافظات الحدودية المنظمة من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

وكان قد شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ٢٥ يناير ٢٠٢٢،  على راس شباب  محافظة  مطروح المشارك فى فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية  والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته الثالثة بمحافظة أسوان والتى انطلقت يوم  ٢٤ فبراير الى ٣ مارس القادم.

أبناء مطروح خلال المشاركة في اولمبياد المحافظات الحدودية
أبناء مطروح خلال المشاركة في اولمبياد المحافظات الحدودية
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