شركة مياه مطروح: تسرب من إحدى اسطوانات الكلور وراء إصابة 40 مواطنا باختناق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى مطروح ، في بيان صدر منذ قليل، أسباب انتشار غاز الكلور بمدينة الضبعة صباح اليوم الأحد.



وأوضحت الشركة أنه أثناء عملية إنزال اسطوانات الكلور من شاحنة النقل فى محطة رافع الضبعة ( البلد ) بوسط مدينة الضبعة تبين وجود تسريب لغاز الكلور فى أحد الاسطوانات.

وأضاف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن اسفر عن ذلك انتشار الغاز بالموقع المحيط بها وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والتعامل مع الاسطوانة المسربة للغاز من خلال فريق عمل مدرب من العاملين بالشركة.

وأشار البيان إلي احتواء التسريب وإعدام الاسطوانة بغرفة إعدام مخصصة مؤكدا على عدم وقوع أية خسائر فى الأرواح أو خسائر مادية عن الحادث سوى بعض اصابات طفيفة لعدد من العاملين وتم اسعافه على الفور وخروجهم من المستشفى.

كان قد أصيب ما يقرب من 40 شخصا من أهالى مدينة الضبعة التابعة لمحافظة باختناق نتيجة لتسرب غاز الكلور وتم نقلهم لمستشفى الضبعة .

وأستقبلت مستشفى الضبعة ما يقرب من 40 شخصا من أهالى الضبعة حتى الآن مصابين بالاختناق أسر تسرب غاز الكلور.

وذكر مصدر بمديرية الصحة بمطروح أن الإصابات بين الطلاب المدارس وعدد من الموظفين والأهالي .