تحذيرات طبية .. علامات في العينين تدل على وجود ورم خبيث

لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بسرطان العين، من أعراض ما لم ينمو السرطان في أجزاء معينة من العين أو يصبح أكثر تقدمًا.

ولذا نعرض إليك أسباب سرطان العين ، وعلامات وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه:

أسباب سرطانات العين



وفقا لموقع "nortonhealthcare "يعد السبب الدقيق لمعظم سرطانات العين غير معروف.

ولكن قد يكون سبب الإصابة به هي بعض الجينات ، أو بسبب تغيرات في الحمض النووي التي يرثها المصابون من أحد الوالدين مما يزيد من خطر تعرضهم للمرض.

علامات وأعراض سرطان العين

يمكن أن تسبب حالات أخرى أقل خطورة العديد من هذه الأعراض.ومع ذلك ، إذا كان لديك أي الأعراض التالية ، فمن المهم أن ترى الطبيب على الفور حتى يمكن معرفة السبب وعلاجه ، إذا لزم الأمر.

يمكن أن تشمل علامات وأعراض الأورام الميلانينية في العين ما يلي:

مشاكل في الرؤية (رؤية ضبابية أو فقدان مفاجئ للرؤية)

عوامات (بقع أو تمايل تنجرف في مجال الرؤية) أو ومضات من الضوء

فقدان المجال البصري (فقدان جزء من مجال رؤيتك)

بقعة داكنة متنامية على الجزء الملون من العين (القزحية)

تغيير في حجم أو شكل بؤبؤ العين (البقعة المظلمة في مركز العين)

تغيير في موضع مقلة العين داخل تجويفها

جحوظ العين

تغيير في طريقة تحرك العين داخل التجويف

الألم نادر الحدوث ما لم ينمو الورم بشكل كبير خارج العين.

منع سرطان العين



وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من سرطان العين هي الحد من التعرض لأشعة الشمس الشديدة ، وارتداء النظارات الشمسية التي لديها القدرة على حجب أشعة الشمس بنسبة 99 في المائة إلى 100 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب) لحماية العينين على الرغم من عدم إثبات وجود صلة بين ضوء الشمس والأورام الميلانينية في العين ، يعتقد بعض الأطباء أن النظارات الشمسية قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان جفن العين.