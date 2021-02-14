طرق بسيطة تخلصك من التهاب الجفون .. شاهد

تصاب الجفونَ بالعديدُ من الأمراض منها التهاب الجفن او ارتخاؤه، وذلك نتيجة العديد من الاسباب ومنها الحساسية، ويتكون الجفن من طبقة رقيقة من الجلد والعضلات تعمل على حماية الجزء الأمامي من العين، كما يُساهم أيضًا في تنظيم كمية الضوء الواصل إلى العين، بالإضافة إلى دورها في تنظيم تدفق الدموع فيها.
وقال الدكتور "تامر سالم "اخصائي العيون" خلال مداخلة هاتفية على فضائية العربية إن الجفن يتكون من عدّة طبقات، تبدأ بالجلد، ثم النّسيج تحت الجلديّ، ثم طبقات مُتعدّدة من العضلات، وطبقات رقيقة من الدّهون وصولًا إلى مُلتحمة العين.
واضاف ان هناك العديد من الاسباب التي تؤدي لالتهاب الجفن منها الاضطرابات والقلق و قلة النوم ونقص فى فيتامين "ب" أو "د"، مضيفًا أن بداية اعراض الالتهاب هى الشعور برفرفة فى الجفون.
وأكد" سالم "أن النوم والتقليل من المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة من العوامل التى تساعد بشكل كبيرعلى الحد من الاصابة بالاتهاب الجفون باللإضافة إلى أخذ فيتامين "ب" و "د" من حين إلي اخر لتعويض النقص الذى من الممكن أن يؤدي إلى التهاب الجفون.
وأضاف "سالم" أن الاكثر شيوعًا فى التهاب الجفون هو التهاب فى "الاكياس الدهنية" ،ويرجع ذلك إلى انسداد فى الغدد الدهنية عند قاعدة الرموش، وتتمثل اعراضها فى انتفاخ الجفن ،التصاق فى جفون العين ،تورم فى جفون العين،ألم شديد فى الجفون، احمرار فى العين، تحسس من الاضاءات ، مضيفًا أنها اكثر شيوعًا لدى الاشخاص اصحاب البشرة الدهنية .
واوضح"اخصائي العيون" ان هذه العدوى يمكن ان تأتي من مستحضرات تجميل العين إذا استمرت لفترات طويلة، او من الانسجة المحيطة بالعين مثل الجيوب الانفية والاسنان المسوسة ،او من تواجد الاشخاص فى اجواء غير نظيفة.
ولفت "سالم" إلى ان السيدات اكثر عرضه لالتهابات الجفون خاصة التهاب الاكياس الدهنية وايضًا مرضى السكر والاشخاص الذين لديهم انسداد فى القنوات الزيتية،وكذلك الاشخاص الذين لايشربون سوائل بكميات كافية.