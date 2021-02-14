طرق بسيطة تخلصك من التهاب الجفون .. شاهد

تصاب الجفونَ بالعديدُ من الأمراض منها التهاب الجفن او ارتخاؤه، وذلك نتيجة العديد من الاسباب ومنها الحساسية، ويتكون الجفن من طبقة رقيقة من الجلد والعضلات تعمل على حماية الجزء الأمامي من العين، كما يُساهم أيضًا في تنظيم كمية الضوء الواصل إلى العين، بالإضافة إلى دورها في تنظيم تدفق الدموع فيها.





وقال الدكتور "تامر سالم "اخصائي العيون" خلال مداخلة هاتفية على فضائية العربية إن الجفن يتكون من عدّة طبقات، تبدأ بالجلد، ثم النّسيج تحت الجلديّ، ثم طبقات مُتعدّدة من العضلات، وطبقات رقيقة من الدّهون وصولًا إلى مُلتحمة العين.





واضاف ان هناك العديد من الاسباب التي تؤدي لالتهاب الجفن منها الاضطرابات والقلق و قلة النوم ونقص فى فيتامين "ب" أو "د"، مضيفًا أن بداية اعراض الالتهاب هى الشعور برفرفة فى الجفون.





وأكد" سالم "أن النوم والتقليل من المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة من العوامل التى تساعد بشكل كبيرعلى الحد من الاصابة بالاتهاب الجفون باللإضافة إلى أخذ فيتامين "ب" و "د" من حين إلي اخر لتعويض النقص الذى من الممكن أن يؤدي إلى التهاب الجفون.





وأضاف "سالم" أن الاكثر شيوعًا فى التهاب الجفون هو التهاب فى "الاكياس الدهنية" ،ويرجع ذلك إلى انسداد فى الغدد الدهنية عند قاعدة الرموش، وتتمثل اعراضها فى انتفاخ الجفن ،التصاق فى جفون العين ،تورم فى جفون العين،ألم شديد فى الجفون، احمرار فى العين، تحسس من الاضاءات ، مضيفًا أنها اكثر شيوعًا لدى الاشخاص اصحاب البشرة الدهنية .





واوضح"اخصائي العيون" ان هذه العدوى يمكن ان تأتي من مستحضرات تجميل العين إذا استمرت لفترات طويلة، او من الانسجة المحيطة بالعين مثل الجيوب الانفية والاسنان المسوسة ،او من تواجد الاشخاص فى اجواء غير نظيفة.





ولفت "سالم" إلى ان السيدات اكثر عرضه لالتهابات الجفون خاصة التهاب الاكياس الدهنية وايضًا مرضى السكر والاشخاص الذين لديهم انسداد فى القنوات الزيتية،وكذلك الاشخاص الذين لايشربون سوائل بكميات كافية.