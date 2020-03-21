أبرزها مشاكل في الرؤية والسمع.. 10 أعراض تنذرك بـ الورم الدماغي

وَرَم الدماغ هو كتلة أو نموٌّ للخلايا الشاذة في الدماغ وله أنواع متعدِّدة وبعض أورام المخ غير سرطانية (حميدة)، وبعضها سرطانية (خبيثة)، وقد يبدأ ورم المخ في مخكَ (وَرَم مُخِّيٌّ أوليٌّ)، أو قد يبدأ السرطان في أماكن أخرى من جسدكَ وينتشر إلى مخكَ (أورام مُخِّيَّة ثانوية، أو متنقِّلة).

ووفقا لموقع mayoclinic، تختلف سرعة نموِّ وَرَم المخ بصورة كبيرة، ويُحدِّد معدَّل النمو وموضع وَرَم المخ مدى تأثيره على وظيفة جهازكَ العصبي، وتعتمد خيارات علاج أورام المخ على نوع وَرَم المخ، فضلًا عن حجمه وموقعه.

أعراض ورم الدماغ

تختلف علامات وأعراض ورم الدماغ بشكل كبير وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه.

قد تتضمن العلامات والأعراض العامة الناجمة عن أورام الدماغ ما يلي:

· بداية إصابة جديدة بنوبات صداع أو حدوث تغيُّر في نمطها

· نوبات صداع تصبح تدريجيًا أشد وأكثر تكررًا

· القيء أو الغثيان غير المبرر

· مشاكل بالرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية

· فقد الإحساس أو الحركة في ذراع أو ساق تدريجيًا

· صعوبة في الاتزان

· صعوبات في الكلام

· الشعور بالتشوش في الأمور اليومية

· تغيُّرات في الشخصية أو السلوك

· نوبات وخاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بها

· مشاكل في السمع