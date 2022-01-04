أعراض سرطان العين وطرق علاجه.. انتبهي إليها

أعراض سرطان العين عديدة وهناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان الغدد الليمفاوية و الأروام الشبكية ويمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بمقلة عينك أو ينتشر إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الثديين.

يعد سرطان الورم الميلانيني في العين ، وهو أحد أكثر أنواع سرطان العين شيوعًا ولا يتسبب سرطان العين دائمًا في ظهور أعراض واضحة ويمكن اكتشافه فقط أثناء اختبار العين الروتيني.

أعراض سرطان العين

وفقا لموقع "nhs "يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين ما يلي:

ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك

عدم وضوح الرؤية

بقعة داكنة في عينك تكبر

فقدان جزئي أو كلي للرؤية

انتفاخ عين واحدة

كتلة على جفنك أو في عينك تزداد في الحجم

ألم في العين أو حولها ، رغم أن هذا نادر الحدوث

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب المزيد من حالات العين البسيطة ، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان.

لكن من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض في أسرع وقت ممكن

أسباب سرطان العين

يحدث سرطان في العين عندما تنقسم الخلايا المنتجة للصبغة في العين وتتكاثر بسرعة كبيرة. ينتج عن هذا كتلة من الأنسجة تعرف باسم الورم.

ليس من الواضح سبب حدوث ذلك بالضبط ، ولكن العوامل التالية قد تزيد من خطر حدوثه:

لون أفتح للعين

إذا كانت عيناك زرقاء أو رمادية أو خضراء ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالأشخاص الذين لديهم عيون بنية أو بشرة بيضاء أو شاحبة

يصيب سرطان العين في الغالب الأشخاص البيض وهو أكثر شيوعًا عند أصحاب البشرة الفاتحة

الشامات غير عادية - إذا كان لديك غير منتظمة الشكل أو اللون غير عادي الشامات ، وكنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد وسرطان الجلد العين

علاج سرطان العين



تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد ، ولكن من الممكن أيضًا أن تحدث في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك العين.

الورم الميلانيني في العين يؤثر بشكل شائع على مقلة العين. يسميها الأطباء أحيانًا الورم الميلانيني العنبي أو المشيمي ، اعتمادًا على الجزء المتأثر من عينك بالضبط.

يمكن أن يؤثر أيضًا على الملتحمة (الطبقة الرقيقة التي تغطي الجزء الأمامي من العين) أو الجفن.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تعريض نفسك للأشعة فوق البنفسجية من كراسي الاستلقاء للتشمس ، على سبيل المثال ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين

التعرض المفرط لأشعة الشمس يزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وقد يكون أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان الجلد.

يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين أيضًا مع تقدم العمر ، حيث يتم تشخيص معظم الحالات لدى الأشخاص في الخمسينيات من العمر.

مضاعفات سرطان العين



تشخيص سرطان الجلد في العين إذا اشتبه طبيبك العام أو أخصائي العيون (أخصائي البصريات) في أن لديك مشكلة خطيرة في عينيك ، فسوف يحيلك إلى طبيب عيون متخصص يسمى طبيب عيون لإجراء تقييم.

يمكن القيام بعدد من الاختبارات ، بما في ذلك:

-فحص العين بالموجات فوق الصوتية من العين

- حقن الصبغة في مجرى الدم لتسليط الضوء على الورم وفي بعض الأحيان ، يمكن استخدام إبرة رفيعة لإزالة عينة صغيرة من الخلايا من الورم (خزعة) .

علاجات سرطان الجلد في العين



يعتمد علاج الورم الميلانيني في العين على حجم الورم وموقعه ويهدف العلاج إلى الحفاظ على العين المصابة كلما أمكن ذلك.

العلاجات الرئيسية لسرطان العين هي:

1-العلاج الإشعاعي الخارجي

آلة تستخدم لتوجيه حزم الإشعاع بعناية إلى الورم لقتل الخلايا السرطانية

عملية جراحية لإزالة الورم أو جزء من العين - قد يكون هذا ممكنًا إذا كان الورم صغيرًا ولا يزال لديك بعض الرؤية في عينك



2-استئصال العين (استئصال)

قد يكون ذلك ضروريًا إذا كان الورم كبيرًا أو فقدت رؤيتك ؛ سيتم في النهاية استبدال العين بالعين الاصطناعية التي تطابق عينك الأخرى

نادرًا ما يستخدم العلاج الكيميائي لعلاج سرطان الجلد في العين ، ولكنه قد يكون مناسبًا لأنواع أخرى من سرطان العين.

تعتمد توقعات سرطان الجلد في العين على حجم السرطان في وقت تشخيصه وأي أجزاء من العين تتأثر بالضبط.

حالي 8 من كل 10 أشخاص (80٪) تم تشخيص إصابتهم بورم ميلانيني صغير في العين سيعيشون لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التشخيص

حوالي 7 من كل 10 أشخاص (70٪) تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد متوسط ​​الحجم سيعيشون لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التشخيص

حوالي 5 من كل 10 أشخاص (50٪) تم تشخيص إصابتهم بورم ميلانيني كبير في العين سيعيشون لمدة 5 سنوات على الأقل بعد التشخيص

موقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لديها مزيد من المعلومات حول مراحل سرطان العين و الإحصاءات والتوقعات بالنسبة لسرطان العين .