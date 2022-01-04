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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب وأعراض سرطان الثدي عند النساء

سرطان الثدي
سرطان الثدي

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم ويؤثر على حياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم. 

يعتبر العمر الدقيق لفحص الثدي محل نقاش مثير للجدل، ومع ذلك فإن الفحص بالأشعة ليس الطريقة الوحيدة للكشف عن سرطان الثدي، إنه مقيد بتطبيقه بعد سن معينة. 

وعلى مدى العقود القليلة الماضية مع حملات التوعية بسرطان الثدي، أوجد النهج الحالي في تثقيف النساء حول مخاطر وعلامات سرطان الثدي المبكرة طرقًا جديدة وأفضل من خلال الفحص الأولي، ومنها الفحص الذاتي للثدي، والفحص السريري للثدي، والموجات فوق الصوتية، والطرق الفعالة من حيث التكلفة، والطرق الأقل خطورة التي تفضلها النساء للكشف عن سرطان الثدي.

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ومع تقدم العمر، تزداد احتمالات الإصابة بـ سرطان الثدي، وقد لا تظهر أي أعراض ملحوظة، ويوصى بالفحص الذاتي المنتظم للشابات وفحص الثدي السنوي من سن أصغر فقط.

في حين أن سرطان الثدي يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، إلا أن السبب الدقيق لسرطان الثدي لا يزال مجهولاً، ووجدت الأبحاث الطبية العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة التي لا يمكن الوقاية منها.

أسباب سرطان الثدي 

تتضمن بعض الأسباب الشائعة لسرطان الثدي - الجينات ، والسمنة ، والعمر ، والجنس (النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي)، والحمل، أثناء بداية الدورة الشهرية أو نهايتها، والكحول.

علامات سرطان الثدي 

الثدي غالبًا ما تعتبر الكتل أو الألم في الثدي من العلامات المبكرة لسرطان الثدي والتي تكون غير مؤلمة بشكل عام، في حين أن سرطانات الأقنية الغازية هي أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا في العالم ، فإن بعض العلامات الأخرى لسرطان الثدي التي يجب أن تبحث عنها هي:

1- إفرازات الحلمة

إفرازات الحلمة هي وظيفة نموذجية أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ، ويمكن أن يستمر الإفرازات حتى 3 سنوات. أي شكل من أشكال إفرازات الحلمة بخلاف الرضاعة الطبيعية يمكن أن يكون علامة على القلق ويجب إحضارها إلى الطبيب، إذا كانت الإفرازات دموية أو ملطخة بالدم، فإن فرص الإصابة بالسرطان تكون أعلى من أي وقت مضى.

2- لون الحلمة

وجود الخلايا السرطانية في الثدي يمكن أن يغير من سمك واحمرار وانتفاخ الثدي ، وهو الأمر الذي لا تلاحظه النساء في كثير من الأحيان.

3- التغيير في الشكل

من الطبيعي أن يكون لديك ثدي غير متماثل، ولكن التغيير المفاجئ أو الملحوظ في الثدي يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان ولا ينبغي تجاهله.

4- الحلمة المقلوبة

تولد بعض النساء بحلمات تشير إلى الداخل أو تستلقي بشكل مسطح ، لكن يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب إذا رأيت هذا التغيير فجأة.

5- كتل في الإبط

أنسجة الثدي الزائدة تمتد خارج المنطقة الطبيعية للثدي، لذلك يمكن أن تكون الكتل أو التورم أو الألم في منطقة الإبط وحولها مرتبطة بسرطان الثدي.

من المهم مراقبة جسمك عن كثب لتحديد هذه التغييرات، يمكن أن تكون هذه التغييرات علامات أو أعراض مبكرة لمضاعفات خطيرة يمكن تجاهلها بسهولة.

يمكن أن يكون التشخيص المتأخر متأخرًا للغاية على الرغم من وجود العديد من برامج التوعية والطرق التي يتم استخدامها لنشر المعرفة حول سرطان الثدي ، إلا أن العديد من الدراسات تظهر أن النساء تميل إلى تجاهل التغيرات في الجسم التي يمكن أن تكون علامات مبكرة لسرطان الثدي وتستغرق عدة أشهر قبل إبلاغ الطبيب بذلك.

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