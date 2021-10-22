كيف تحمي المكسرات من سرطان الثدي؟

في شهر التوعية من سرطان الثدي والتي أقرته منظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية ومحاولة الحد من انتشار المرض، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، ويظل الأطعمة أحد الطرق البسيطة للوقاية من الأمراض، وقد ذكرت العديد من الدراسات عن اهمية تناول المكسرات لمرضى الثدي، فهل هذا الأمر صحيح.

فوائد تناول المكسرات لمرضى سرطان الثدي

ونشرت في دراسة هي الأولى من نوعها ، تبين أن النساء المصابات بسرطان الثدي والذين تذكرن تناول المكسرات قد يخلق حماية خاصة من العديد من الأمراض، وبالأخص سرطان الثدي، وذلك مقارنة بأولئك الذين قالوا إنهم لم يأكل المكسرات على الإطلاق، وفقا لما نشر في موقع webmd الطبي .





ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 3000 مريض في الصين، ونشرت في 20 أكتوبر على الإنترنت في المجلة الدولية للسرطان، أنه تم سؤال المرضى الذين تناول الجوز بعد 5 سنوات من تشخيص سرطان الثدي، وأفاد الباحثون بوجود نمط استجابة للجرعة بين تناول الجوز وخطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي والوفاة بشكل عام ، حيث أن أولئك الذين يستهلكون كميات أكبر لديهم مخاطر أقل .



وتحتوي المكسرات على مكونات وعناصر مهمة وصحية، لذا يجب التأكيد على تعزيز عامل نمط الحياة القابل للتعديل في إرشادات الناجين من سرطان الثدي، ويقول شياو أو شو ، دكتوراه في الطب ، من جامعة فاندربيلت في ناشفيل تينيسي وزملاؤه في الدراسة :"إن تناول المكسرات بشكل كبير يساهم في منع الإصابة بالأمراض ، وبالأخص بين مرضى سرطان الثدي في مواجهة المرض .

فوائد تناول المكسرات لمرضى سرطان الثدي



وأضافت ويندي تشين ، طبيبة أورام الثدي في معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن ، بأنها لاحظت أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات بشكل عام كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل ، وحياة أكثر نشاطًا بدنيًا كل العوامل المرتبطة بفرص النجاة والوقاية من سرطان الثدي .



ووصفت إيرين فان بلاريجان ، الحاصلة على درجة الدكتوراه ، عالمة الأوبئة بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، ان هناك علاقة مفيدة بين تناول الجوز وتجنب الإصابة بمرض أو النجاة من سرطان الثدي، وذلك بعد أن أثبتت دراسة اخرى على فوائد تناول الجوز لمرضى سرطان القولون .



أجريت الدراسة الجديدة على 3449 مشاركًا في دراسة شنغهاي للبقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي، وتم تقييم استهلاك المكسرات (بما في ذلك الفول السوداني و الجوز) باستخدام استبيان غذائي في 5 سنوات بعد التشخيص

تم إجراء تحليل بعد 10 سنوات من التشخيص (و 5 سنوات بعد استبيان النظام الغذائي). في هذه العشر سنوات ، كان هناك 252 حالة وفاة مرتبطة بسرطان الثدي. من بين 3274 ناجية دون تكرار سابق في التقييم الغذائي ، استمر 209 في تطوير أحداث خاصة بسرطان الثدي - إما تكرار أو ورم خبيث أو وفيات بسرطان الثدي.



وكان لدى مستهلكي المكسرات معدلات بقاء عامة وخالية من الأمراض أعلى من غير المستهلكين، ولكن كانت هناك اختلافات كثيرة بين المجموعتين، وبالأخص بين المصابين بسرطان الثدي؛ حيث كان لديهم انخفاض مؤشر كتلة الجسم ، ونشاط بدني أفضل مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة سرطان الثدي والنجاة منه .



ونصح المحققون بتعديل العديد من هذه المتغيرات ووجدوا أن استهلاك المكسرات كان مرتبطًا ببقاء الأشخاص خالية من الأمراض، والبقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرض سرطان الثدي .