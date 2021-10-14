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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات وأعراض سرطان الثدي بجانب الورم

صدى البلد

يعد سرطان الثدي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم ويصيب النساء والرجال على حد سواء.

 

فإن أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ويصيب حوالي 2.1 مليون امرأة كل عام.

 

يقول الدكتور جيث مونابا ، استشاري التوليد وأمراض النساء، إن الأعراض المبكرة لسرطان الثدي غالبًا ما يتم الشعور بها بشكل أفضل مما تُرى، وبالتالي فإن إدراك المرء للثدي من خلال الفحص المنتظم من قبل النفس أو الطبيب، يمكن أن يساعد في الكشف عن التغييرات المفاجئة التي تتطلب مزيدًا من التحقيق وفقا ل indianexpres =.

 

في شهر التوعية بسرطان الثدي، يوضح الطبيب أنه على الرغم من التركيز دائمًا على اكتشاف الكتل في الثدي أو الإبط، يحتاج المرء إلى معرفة العلامات الأخرى للسرطان التي تحتاج إلى عناية فورية. وهذه هي:

1. تغير في حجم أو شكل الثدي

من الشائع أن ينتفخ الثدي ويشعر بالألم قبل الدورة الشهرية. ولكن إذا لاحظت تغيرًا في حجم أحد الثديين على وجه الخصوص ، فمن الأفضل استشارة طبيبك بشأن ذلك.

 

أي إفرازات مائية أو دموية أو حليبية من الثدي لدى شخص لا ترضع ، تحتاج إلى تقييم كامل.

3. سحب الحلمة للداخل (الحلمة المقلوبة)

على الرغم من أن العديد من الأشخاص لديهم حلمات مسطحة أو مقلوبة كميزة طبيعية ، إذا لاحظت أن الحلمتين تتجهان إلى الداخل بدلاً من الخارج مؤخرًا ، فاستشيري طبيبك.

4. احمرار أو تقشر الجلد في الحلمة أو الثدي

قد تكون هذه أول علامة على الإصابة بسرطان الثدي الذي يصيب الحلمة ، ويشار إليه بمرض باجيت. يمكن أن يكون الجلد المتقشر نتيجة لأمراض جلدية مثل الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي ، وبالتالي لا يشير دائمًا إلى السرطان ، ولكنه يتطلب تقييمًا من قبل الطبيب.

 

تهيج أو تنقر في جلد الثدي

إذا ظهر جلد ثديك مجعدًا ، فأنت بحاجة إلى تقييم فوري لتحديد السبب.

فحص للكشف المبكر

تصوير الثدي بالأشعة السينية: هو تصوير بالأشعة السينية للثدي ويعتبر أفضل طريقة للكشف المبكر عن السرطان ، قبل أن يصبح الورم كبيرًا بما يكفي للشعور أو التسبب في ظهور الأعراض.

 

متى يبدأ المرء بفحص سرطان الثدي؟

40-49 عامًا:
يختار الشخص بدء الفحص سنويًا أو مرة كل عامين بعد الاستشارة المناسبة.

من 50 إلى 74 عامًا:
يوصى بالفحص مرة واحدة كل عامين باستخدام صورة الماموجرام.

75 عامًا أو أكبر:
استمر في الفحص طالما أن متوسط ​​العمر المتوقع يزيد عن 10 سنوات.

 

الفحص الذاتي للثدي

على الرغم من أن الدراسات لم تثبت فعالية الفحص الذاتي للثدي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، فإن التعرف على ثدييك سيساعدك على ملاحظة الكتل الصغيرة أو التغييرات في وقت مبكر عندما يمكن إخطار طبيبك بذلك.

يُفضل إجراء الفحص الذاتي للثدي بعد دورتك الشهرية كل شهر أو في يوم معين كل شهر عند النساء بعد انقطاع الطمث ، يستنتج الطبيب.

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