شهر التوعية بسرطان الثدي.. متى يجب أن تذهب المرأة للتصوير بالأشعة السينية؟



يعد سرطان الثدي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء حول العالم. لكن هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تطيل حياتهم ، والفحص المنتظم هو أحدها.

التصوير الشعاعي للثدي هو نهج قياسي لفحص سرطان الثدي. وفقًا للدكتور مادري بوراندي لاها ، استشاري التوليد وأمراض النساء ، مستشفى الأمومة ، خاردي ، بيون ، يختلف العمر المناسب للمرأة لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية. وفقًا لبعض الأبحاث ، يوصى بإجراء ذلك في الثلاثينيات من العمر ويقترح البعض الآخر أنه من الأفضل القيام بذلك قبل سن 45.

يقول الطبيب: "يمكن لفحص تصوير الثدي بالأشعة السينية أن يكتشف سرطان الثدي مبكرًا ، ويجب أن يبدأ في سن الأربعين. وتظهر نتائج التجارب العشوائية التي شملت نساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر أن تصوير الثدي بالأشعة السينية يقلل من خطر الوفاة بسرطان الثدي" ، مضيفًا أن فحص الماموجرام لا يخلو من العيوب. "وجدت دراسة أخرى أنه على الرغم من أن فحص الماموجرام قد أدى إلى المزيد من التشخيصات المبكرة لسرطان الثدي ، فإن عدد حالات سرطان الثدي المتقدمة لم ينخفض."

يوضح الدكتور لها أن الأطباء غير قادرين على التنبؤ بأي سرطانات الثدي التي ستنتشر خارج الثدي وأيها ستبقى محتواة. نتيجة لذلك ، تعتبر صور الثدي الشعاعية السنوية الأفضل للكشف المبكر عن السرطان ، مما يزيد من فرص العلاج ويقلل من خطر الوفاة.

المشكلة الرئيسية في تصوير الثدي بالأشعة السينية لفحص سرطان الثدي هي إمكانية الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة. هذا يعني أنه تم اكتشاف شيء غير عادي ، لكن المزيد من الاختبارات تكشف أنه ليس سرطانًا. وتضيف أن الإيجابيات الكاذبة أكثر شيوعًا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

"النساء الأصغر سنًا ، بشكل عام ، لا يعتقدن أنهن معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي. من ناحية أخرى ، يمكن أن يصيب سرطان الثدي في أي عمر. تمثل النساء دون سن الأربعين 5 في المائة من جميع حالات سرطان الثدي. يجب أن تكون جميع النساء على دراية بعوامل الخطر الشخصية لسرطان الثدي. "

الإجراءات التي يمكن لجميع النساء اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي:

- الحصول على وزن صحي والمحافظة عليه.

- تناول الكحول بكميات معتدلة.

- نشاط بدني منتظم.

- الرضاعة الطبيعية.

"إذا تطور سرطان الثدي ، فإن الاكتشاف المبكر والعلاج يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة. يقول الطبيب إن أكثر من 90 في المائة من المصابين بسرطان الثدي في مراحله المبكرة يبقون على قيد الحياة.

يجب نصح الشابات وتشجيعهن على الإبلاغ عن أي تغييرات في الثدي لمقدم الرعاية الصحية الخاص بهن ، مثل:

. الكتل

. إفرازات من الحلمة

. ألم في مكان معين

. التغييرات في الجلد

وهل يجب أن تخضع النساء تحت سن الأربعين لتصوير الثدي بالأشعة السينية؟

"بشكل عام ، لا يُنصح بفحص تصوير الثدي بالأشعة السينية للنساء دون سن الأربعين. يمكن أن يبدأ الفحص في سن 25 للنساء المصابات بطفرات جينية ، وغالبًا ما يبدأ الفحص قبل 10 سنوات من أول قريب مصاب في الأسرة لديه تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي. يوصى كثيرًا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي بالإضافة إلى التصوير الشعاعي للثدي للنساء المعرضات لمخاطر عالية.